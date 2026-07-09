La Eurocámara da luz verde a un "mini" Chat Control y reaviva el temor al posible sistema de vigilancia a tus mensajes

Mensajes en Instagram o en Discord, e incluso correos electrónicos en Gmail: las empresas tecnológicas podrán volver a escanear las comunicaciones privadas de los ciudadanos europeos en busca de material de abuso sexual infantil (MASI) en sus dispositivos. Volverán a poder gracias a una votación del Parlamento Europeo celebrada este jueves, que reintroduce una medida que ya existió hasta hace unos meses.

Desde hace un lustro las instituciones europeas debaten con intensidad la aprobación de una regulación para combatir precisamente los abusos a menores. Una de las patas de esa norma introducía lo que los activistas y defensores de la privacidad bautizaron como Chat Control: escanear de forma automática los mensajes que los particulares pudiesen enviarse para detectar posibles menores en peligro.

La iniciativa planteaba la posibilidad de escanear mensajes enviados incluso a través de plataformas que ofrecen comunicación cifrada de extremo a extremo (como WhatsApp), lo que despertó las críticas de buena parte de los expertos en encriptación: la idea de que Bruselas instalara una "puerta trasera" a los sistemas de cifrado no solo era un disparate legal, era técnicamente inviable.

Pero mientras los Veintisiete trataban de negociar esos flecos en el Consejo de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo los distintos grupos hacían lo propio, un "mini" Chat Control ya estaba en vigor. También conocido como Chat Control 1.0 (frente a la amenaza real y más sofisticada, bautizada como Chat Control 2.0), esta medida dejó de estar en vigor en abril de este año.

"La batalla política no ha hecho más que empezar"

Mientras las instituciones comunitarias negocian el Chat Control que podría suponer un importante menoscabo para los derechos y libertades de los internautas europeos, Bruselas activó una exención a la directiva de privacidad electrónica que permitía a las grandes tecnológicas adherirse voluntariamente a la idea de escanear automáticamente mensajes de sus usuarios.

Esta exención de la directiva fue prorrogada recurrentemente por el Parlamento Europeo en los últimos años. Sin embargo, en marzo de este 2026 la Eurocámara no llegó a ningún acuerdo, por lo que esa exención a la directiva decayó el pasado 3 de abril de 2026. Desde entonces los esfuerzos por reactivar la solución "final" para Chat Control continúan.

Ahora, este jueves el Parlamento Europeo ha votado una propuesta que supone la reactivación del "mini" Chat Control, ese Chat Control 1.0. Supone, en la práctica, una nueva extensión temporal de esa exención que ya había caducado. Y se ha aprobado con polémica, ya que en el Parlamento Europeo ha habido más noes que síes a la propuesta, pero los noes no han conseguido la mayoría absoluta para tumbar la iniciativa.

La medida ha valido críticas de especialistas españoles en privacidad, que hablan de cómo la Eurocámara ha aprovechado el período estival "con alevosía". Pese a todo, la plataforma defensora de derechos digitales, Xnet, ha querido hacer aclaraciones advirtiendo que gritar "que viene el lobo" puede provocar que "cuando sea realmente grave nadie esté prestando atención".

"El voto de hoy ha sido antidemocrático por haber ganado el sí pese a que el no tuvo mayoría. Chat Control 2.0 quiere hacer los escaneos obligatorios para todas las plataformas, romper el cifrado y usar los delitos sexuales contra menores como excusa impidiendo una ley que realmente aborde ese tema", incide el organismo.

Patrick Breyer, exparlamentario europeo y uno de los mayores activistas contra Chat Control, también ha querido recordar que "la votación de hoy sobre la normativa provisional supuso un revés, pero la batalla política por Chat Control 2.0 no ha hecho más que empezar".