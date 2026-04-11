Eduardo Mendoza habla de lo que pasa en Madrid: no necesita nombrar a Ayuso para dejar este recado

El escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 y Premio Planeta 2010, ha hablado en una entrevista en el diario El País de la crispación política que hay en España, dejándole un recado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al hablar de la Transición, ha reconocido que él no es de los que "piensan que la Transición fue un desastre". "Había unos cuantos futuros posibles, y la cosa salió razonablemente bien, a pesar de que escondimos algún que otro esqueleto en el armario y al final los esqueletos acaban apareciendo", ha destacado.

"Después llegó el arribismo, el pelotazo. Así es la naturaleza humana. ¿Pudimos hacerlo mejor? Desde luego, pero ¿comparado con quién?", ha cuestionado el escritor en su respuesta.

Al ser preguntado sobre el exceso de pesimismo, Eduardo Mendoza ha asegurado que "siempre es así" y ha recordado que "en la Guerra Fría hubo momentos en los que recorrimos el filo del abismo".

"Y ahora quienes han atacado Irán no han leído a Procopio de Cesarea: no saben lo que es meterse con los persas", ha expuesto, antes de señalar si ese pesimismo lo ve en España o no.

"Lo de Madrid es loco"

Eduardo Mendoza no ha dudado en confesar que, respecto a la polarización en España, "hay un ruido extraño, concentrado en Madrid". "Fuera de Madrid las cosas están menos tensas", ha añadido.

"Hubo brotes de chaladura con el procés, pero Sánchez e Illa han convertido Cataluña en una balsa de aceite. Y España está menos crispada que esas tertulias televisivas, tiene menos furia que las columnas que escriben los epígonos de los epígonos de Umbral", ha apuntado.

El Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 ha razonado que "sí hay una generación a la que se le ha hurtado un proyecto de vida con tanta crisis" y considera que "el auge de la extrema derecha se explica por eso".

Acto seguido, aunque no ha nombrado en ningún momento a la presidenta madrileña, sí ha querido dejar un recado claro a Ayuso. "Tenemos que agradecerle al PP que fuera de Madrid haya rebajado el ruido en Andalucía, en Aragón. Yo ahí veo más serenidad. Lo de Madrid es loco", ha sentenciado.

Preguntado por su relación con los periódicos, Eduardo Mendoza ha asegurado que cree "en esos artefactos que son los diarios para estar informado, como creadores de opinión". "Y creo que los periodistas son esenciales para la salud de la democracia, más ahora que la democracia renquea", ha zanjado.