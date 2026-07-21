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El vacile de Cucurella a Nico Williams tras el 'peor regate' de la historia
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El vacile de Cucurella a Nico Williams tras el 'peor regate' de la historia

El lateral de la selección española no pudo contener la risa después de que su compañero se hiciera un lío con el balón: "Se te ha salido la cadena, bro. Parecía el FIFA 2010".

Israel Molina Gómez
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Mar Cucurella y Nico Williams durante este Mundial 2026
Mar Cucurella y Nico Williams durante este Mundial 2026Nicolò Campo Getty Images

La selección española ya ganaba, el partido parecía encarrilado y sobre el terreno de juego empezaba a aparecer ese punto de relajación que permite a los futbolistas bromear incluso en mitad de la competición. Fue entonces cuando Nico Williams protagonizó una jugada difícil de explicar y todavía más complicada de ejecutar.

El extremo recibió el balón cerca de la banda e intentó recortar a su defensor, pero acabó haciéndose un lío con sus propios pies. El intento de regate acabó mal y el del Athletic perdió el control de la pelota en una acción que parecía sacada de un videojuego antiguo.

"Se te ha salido la cadena"

Marc Cucurella, situado cerca de la jugada, no dejó pasar la oportunidad. El lateral comenzó a vacilar a su compañero entre risas, sorprendido por el extraño movimiento que acababa de intentar.

-Se te ha salido la cadena- le soltó.

Cucurella continuó con su particular análisis técnico mientras reclamaba el balón:

"¡Pásala! Estás peleado con los pies. Parecía el FIFA 2010"

La comparación fue tan inesperada como el propio regate. En apenas unos segundos, Cucurella pasó a convertir la acción de Nico en una escena de comedia, con una de esas frases que parecen pensadas para sobrevivir mucho más tiempo que la propia jugada.

El lateral incluso llegó a describir el movimiento como si su compañero hubiera sufrido una avería en plena carrera. Una imagen bastante gráfica para resumir cómo Nico, uno de los futbolistas más eléctricos de la selección, se quedó por un instante sin coordinación entre la cabeza, el balón y las piernas.

La explicación de Nico Williams

Nico Williams trató entonces de explicar qué había sucedido. Según su versión, había intentado hacer un recorte, pero terminó equivocándose en mitad del movimiento.

-He recortado, hermano, y después digo: "Me he liado"- respondió el extremo.

La justificación no convenció demasiado a Cucurella, que recuperó la frase con la que había iniciado el vacile:

-Y se te ha salido la cadena, bro-.

El intercambio, captado durante el encuentro, refleja también el buen ambiente existente dentro de la selección. Lejos de enfadarse por la jugada, Nico aceptó las bromas de su compañero y trató de reconstruir un regate que, visto desde fuera, parecía no tener una explicación demasiado sencilla.

También ayuda que el marcador acompañara. Con España por delante, la escena quedó como una anécdota divertida y no como un error decisivo. En otro contexto, quizá la pérdida habría provocado reproches; en este, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del partido.

Cucurella se ha convertido en uno de los futbolistas más espontáneos del vestuario español y volvió a demostrarlo con una frase destinada a acompañar durante algún tiempo a Nico Williams. El extremo puede presumir de velocidad, desborde y capacidad para desequilibrar partidos, pero esta vez el principal rival parecía estar en sus propias botas.

O, como resumió Cucurella, en una cadena que se salió en el peor momento posible.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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