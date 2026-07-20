Sale Marc Cucurella al escenario de Cibeles y la canción que elige va a generar reacciones en Argentina

Miles de españoles han esperado durante horas la llegada de los campeones del mundo a Cibeles como la guinda del pastel del itinerario de la celebración por la obtención de la segunda estrella, el segundo Mundial en la historia de España.

La primera parada ha sido el Palacio de la Zarzuela. Allí les ha recibido la familia real, con Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, comenzando con los saludos y continuando con una reunión en el jardín, donde el rey ha pronunciado un emotivo discurso lleno de orgullo por el logro de La Roja.

Más tarde ha sido el turno del Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, junto a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Allí se ha comentado (y mucho) el gélido saludo de Álex Baena al propio Sánchez, a quien ni siquiera ha mirado a la cara, al contrario que el resto de sus compañeros.

Cucurella repite... y ahora tiene mucho más significado

La última parada ha llegado tras recorrer las calles de Madrid, desde Princesa hasta Montalbán. Ya en Cibeles, los jugadores han ido apareciendo en el escenario uno a uno. Como ya pasó en la Eurocopa de 2024, cada jugador debía elegir una canción que sonaría al salir al centro del escenario.

El que ha dado show de verdad ha sido Marc Pubill. También Mikel Merino, que eligió la banda sonora de Alicia en el país de las maravillas, un tema que despierta la nostalgia de la España de 2010 y su Mundial en Sudáfrica. A Álex Baena le han cantado el cumpleaños feliz y Marcos Llorente ha elegido una canción de Julio Iglesias.

Lamine Yamal, la estrella, ha sido pura vibra al son de Y Qué Fue?, de Don Miguelo. Llegado el turno de Marc Cucurella, Cibeles se ha venido abajo al escuchar la canción que ha elegido. Es la misma que la de la celebración de la Eurocopa, pero esta vez cobra muchísimo significado.

Ha elegido una canción de Duki, uno de los artistas más conocidos de Argentina, llamada Malbec, cuya letra dice lo siguiente: "Cada vez más pegao' y ni yo sé cómo pasó, hoy festejamos y mi equipo salió campeón". Si es una indirecta o no, es algo que muchos en redes sociales ya comentan.

Después, como no podía ser de otra forma, ha cantado esa canción dedicada a él por un tiktoker que se hizo mundialmente famosa: "Cucu, Cucurella, se come una paella. Haaland tiembla, que viene Cucurella".