En Alemania definen a Leonor con una sola palabra que, depende de cómo se mire, no puede ser más cierta

La revista alemana Stern ha dedicado un amplio reportaje a analizar la figura de la princesa Leonor y a justificar por qué, según dice, la hija de los reyes es "diferente".

"Las actividades de un adolescente rara vez merecen ser comentadas o escritas. Pero esta joven de 19 años, que aparece constantemente en los titulares y es seguida con atención no sólo en Internet, no es una persona común. Para todos los que no son baby boomers: ella es diferente de los mortales normales", empieza dejando claro el artículo.

Stern destaca que, "en teoría", Leonor "podría ser derrocada por un hermano menor en cualquier momento" porque "la sucesión al trono en España todavía favorece a los descendientes varones", pero subraya que "sus padres ya tienen más de 50 años".

"Desde el nacimiento de Leonor en octubre de 2005, cada parpadeo suyo ha sido documentado, reportado y comentado", dice la revista alemana, que matiza no obstante que la hija de los reyes ha llevado una vida relativamente normal para ser quien es.

"Tuvo que asistir a una escuela bastante normal desde muy joven, como todas las de su edad. En el verano de hace cuatro años se trasladó, como corresponde a su estatus, a un internado de élite en Gales, en un castillo medieval, donde también conoció a su colega de sangre azul, Alexia, de los Países Bajos", explica.

La revista también recuerda que "Leonor comenzó a entrenarse en todas las ramas de las fuerzas armadas en agosto de 2023"y constata que "su viaje en un buque escuela español, que ahora ha recalado en Chile tras estancias en Brasil y Uruguay, está trayendo actualmente muchas noticias reales frescas a los medios".