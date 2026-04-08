Enric Juliana expone el papel que ha jugado Sánchez y el de Feijóo tras el anuncio de Trump: las comparaciones son odiosas...

El mundo respira, de momento, tras el anuncio de Donald Trump de dar dos semanas de tranquilidad a Irán después de haber afirmado que iba a borrar al país del mapa por mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, que usa su propia red social Truth Social, para comunicarse con el planeta, ha señalado que que podría haber un acuerdo entre su país e Irán en un periodo prudencial de tiempo gracias a la intermediación de Pakistán.

Esto ha propiciado numerosos análisis periodísticos acerca de las posturas que han tomado los distintos dirigentes europeos y mundiales sobre la guerra de Israel y de Estados Unidos contra Irán.

Uno de los más comentados ha sido el del periodista Enric Juliana, que ha expuesto qué papel ha jugado cada uno de los distintos actores políticos —internacionales, europeos y españoles— en esta cuestión.

Los líderes mundiales, a examen

"Trump frena a Trump para no romper su base electoral. A Netanyahu no lo frena nadie. Ursula von der Leyen aún no ha recuperado el habla. León XIV ha dado una lección", ha empezado diciendo Juliana.

En lo que a España se refiere, el periodista catalán ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha sabido decir que no, cuando era arriesgado decir que no" y que, por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "vio una luz ayer".

La luz a la que se refiere Juliana es un mensaje publicado este martes a las 20:30 de la tarde donde el presidente del Partido Popular, después de criticar a Pedro Sánchez por su postura contraria a la guerra y a Trump, dijese en X: "En momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto".

Un mensaje que ha sido criticado por muchos en redes y donde incluso el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián le ha acusado de recoger cable en un tuit que lleva más de 30.000 'me gusta'.