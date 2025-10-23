Entra en un souvenir de Sevilla y lo que encuentra en la pared podría ser la madre de las casualidades

Foto de archivo de una mujer que camina por Sevilla y se para frente a un souvenir.

La usuaria de TikTok @carmen.rm01 ha acumulado más de 50.000 visualizaciones y casi 2.000 'me gusta' (y subiendo) después de grabar lo que se ha encontrado en un souvenir de Sevilla y podría ser perfectamente candidata a la madre de las casualidades.

"Mirad, voy por aquí por Sevilla y digo, bueno, vamos a entrar mi compañera y yo (al souvenir) que tenemos que decorar la oficina, es una tienda de souvenirs como estáis viendo. De repente, entro en esta sala, ¿y qué me encuentro?", ha relatado al principio del vídeo.

Con pruebas y todo ha demostrado encontrarse una fotografía impresa de su propio padre y su tío cuando participó en la feria de Jerez. "Un montón de postales que resulta que se las vendió el fotógrafo a la tienda cuando estaban en la Plaza de Toros, me he quedado alucinando", ha afirmado.

"Es de coña, vamos", ha rematado Carmen. En cuanto a reacciones de los usuarios, algunos le han aconsejado que le diga a su padre que pida que le paguen por los derechos de imagen.

"El destino quería que entraras", le ha comentado la usuaria @Rocio_lopez43. "Tal cual, ha sido increíble", ha respondido la propia Carmen.

¿Qué es la Feria del Caballo?

El momento en el que retrataron al padre y al tío de Carmen en una fotografía fue durante la conocida Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, una de las fiestas más populares y de mayor importancia de toda Andalucía. La próxima edición se llevará a cabo ya en 2026, del 9 al 16 de mayo, pues las fechas varían según la Semana Santa.

Lo que destaca de esta feria es que, a diferencia de las demás, todas las casetas son públicas. De esta forma cualquiera puede disfrutar del vino de Jerez y de la gastronomía local. El paseo de caballos es su evento principal, en el que varios jinetes pasean en coches de caballos.