Fabiola Martínez lanza este aviso a los españoles justo antes de ir a votar este domingo

Fabiola Martínez ha dejado un importante mensaje dirigido a los ciudadanos españoles de cara a las próximas elecciones autonómicas y generales del próximo domingo, donde millones de personas tendrán que decidir a sus representantes para los próximos cuatro años.

La exmujer de Bertín Osborne, nacida en Venezuela, ha hecho un llamamiento desde Y ahora Sonsoles, en el programa vespertino de Sonsoles Ónega en Antena 3, para que todo el mundo acuda a las urnas a ejercer su derecho a voto, y ha destacado la importancia de hacerlo y no quedarse en casa.

"En cuanto deje de llover donde estén hay que ir a votar y no hacer voto nulo. A mí me da mucho respeto todo esto porque yo me acuerdo mucho de todo lo que ha pasado en Venezuela y digo señores, por favor, tomar conciencia, mirad allí, en ese espejo", ha dicho contundente.

"Hay que ir a votar y hacer un voto real por el que quieras, pero voto real", ha zanjado. "Eso es, muy bien", ha añadido de fondo la presentadora Sonsoles Ónega.