Leonor celebra junto a Felipe VI el 12º aniversario de su reinado con su primer vuelo juntos

Era el pasado mes de diciembre cuando la princesa Leonor protagonizaba su primer vuelo en solitario al puro estilo Top Gun como parte de su instrucción militar en la Academia de San Javier (Murcia).

Ahora, y coincidiendo este 19 de junio con el 12º aniversario del reinado de Felipe VI, la princesa de Asturias ha compartido el primer vuelo con su padre a bordo de dos aviones Pilatus PC-21, como parte de la instrucción de la heredera al trono.

Se trata del primer vuelo que realizan juntos padre e hija. La princesa lo ha hecho un Pilatus PC-21 acompañada de la capitana Elena Gutiérrez, su instructora en ese vuelo, mientras que en las imágenes se puede ver como su padre iba en otro avión en paralelo en el vuelo sobre la Manga del Mar Menor.

La princesa Leonor y el rey Felipe VI en su vuelo en paralelo en Murcia. Casa de S.M. el Rey

En las imágenes de esta instrucción, que se ha celebrado coincidiendo con los 12 años de su padre en el trono, se puede ver cómo ambos han preparado previamente el vuelo, incluyendo un simulador en el que un responsable del ejército y la princesa explicaban y daban algunas instrucciones al rey.

Tras el vuelo, padre e hija se han fundido en un cariñoso abrazo después del cual el monarca ha asegurado a los demás asistentes que se ha sentido "mejor de lo que esperaba".

Leonor explicándole a su padre Felipe VI algunas indicaciones en el simulador de vuelo. Casa de S.M. el Rey

"Para volar en formación, es decir, con otro avión pegado a tu lado, hay que ser muy consciente de la importancia de confiar plenamente en tus propias capacidades y en las de tu compañero", se escucha decir a Leonor en el vídeo compartido en Instagram.

Felipe VI y su orgullo ante los logros de su hija en el Ejército del Aire

Leonor completará su formación militar a finales de julio cuando recibirá los reconocimientos como teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio y de alférez de navío de la Armada. Todo ello, tras pasar los tres últimos años de formación militar en la Academia General Militar (AGM), la Escuela Naval Militar (ENM) y la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). Tras esto, Leonor cursará el grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III.

Esta no es la primera vez que Felipe VI muestra su complicidad con su hija en su formación en el ejército, ni tampoco que ha mostrado su orgullo, por ejemplo, al hablar de su reciente logro al lograr formarse como paracaidista, algo con lo que ni Felipe VI ni Juan Carlos I cuentan y que demostró con sus primeros saltos como paracaidista.

"Es la primera vez que la princesa nos acompaña en el Día de las Fuerzas Armadas. Este año está en su período de formación en la Academia General del Aire y del Espacio y acude como alférez alumna, pero con una cualidad añadida muy reciente, que es también alférez alumna cazador paracaidista, como refleja el emblema que lleva en el uniforme", dijo el monarca el pasado 30 de mayo en el Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo.

Entonces, su padre no ocultó su orgullo: "Es una anécdota importante porque también marca el final de un ciclo de formación de estos tres años que has completado con gran esfuerzo y brillantez. No soy yo quien debería decirlo, pero como padre también puedo decirlo. Y como comandante en jefe, ya veremos".