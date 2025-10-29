Ferreras estalla al ver lo que ha ocurrido al terminar la declaración institucional de Mazón

Monumental el cabreo de Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, el programa matinal de laSexta, tras ver la declaración institucional de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat cuando se cumple un año de la tragedia de la DANA que dejó 229 muertos.

Un año después de lo ocurrido no sabe todavía qué hizo Mazón en la tarde del 29 de octubre de 2024 mientras sus ciudadanos morían ahogados. El dirigente del PP ha anunciado este miércoles que los 29 de octubre serán para recordar a las víctimas de la DANA y será una jornada de luto oficial en las tres provincias, Alicante, Valencia y Castellón.

Mazón también ha reconocido, un año después de la catástrofe y tras múltiples cambios de versión, que "hubo cosas que debieron funcionar mejor", un mensaje que pocas veces se le ha escuchado al máximo dirigente de la Generalitat 365 días después de la mayor catástrofe climática de la historia reciente de España.

Pero lo que ha indignado, y mucho, a Antonio García Ferreras es el aplauso que se ha llevado Mazón de los miembros de su gobierno que han llegado a ponerse en pie y todo tras su discurso.

El aplauso de "los pelotas"

"Y Alan Barroso fíjate en este momento porque hoy, en el Palau de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón ha convertido la declaración institucional de un año de la tragedia, 229 muertos, en una especie de homenaje a Carlos Mazón, con aplauso incluido de sus cargos. Los pelotas", ha dicho contundente el presentador.

"Y siguen los aplausos y se levantan y se ponen en pie. Dos minutos de aplauso a esta persona, a este personaje, a este político indigno que no supo estar donde tenía que estar. Estuvo comiendo desde las tres de la tarde hasta las 18:45 mientras se ahogaban los valencianos", ha afirmado antes de irse a publicidad con una mezcla de incredulidad e indignación.

La periodista de laSexta Ana Pastor, que se las tuvo en la noche del martes con Mazón cuando le preguntó por su último cambio de versión con respecto a su comida con Maribel Vilaplana, ha mostrado también su perplejidad ante el aplauso.

"Pero qué aplauden", se ha repetido en varias ocasiones con un vídeo de lo ocurrido.