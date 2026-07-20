Radiografía de Ferran Torres, el 'héroe improbable' que pasó de rogar "que sea gol, por favor" a disparar su nombre un 7.500% 

España sonreía con confianza, sabedora de que había recuperado la senda de la ilusión. El 4-0 a Arabia Saudí devolvía, por encima de todo, paz. Pero en la escena faltaba una sonrisa. En plena goleada, Ferran Torres era el reflejo de la desesperación. Con el partido ganado, hizo el 5-0, justo antes de que el VAR interrumpiese los festejos. En la calma de casi todos, un susurro revestido de angustia: "Que sea gol, por favor". Ese mantra, repetido a ojos de todo el mundo, no ansiaba un tanto más en la estadística, buscaba escapar del demonio de la desconfianza, encarnada en un joven de 26 años natural de Foios (Valencia) y con pasado, presente y mucho futuro en el mundo del fútbol.

El videoarbitraje dejó sin su urgente ración de paz al delantero valenciano. Afectado aún, se sumó como pudo a la alegría de sus compañeros por la victoria. Ahí residió el primero de los momentos clave. No se hundió, no se dio por vencido. El gol no llegaba, pero su papel no dejaría de ser importante en el camino de España hacia su segunda estrella.

Paisano del carismático torero Vicente Ruiz 'El Soro', Ferran ha venido manteniendo una callada lucha contra su ansia. Nunca bajó la cabeza, nunca subió la voz. Sin fortuna ante la portería ajena, sus aportaciones desde el banquillo sí resultaron claves. Tanto que el tanto de la victoria a Portugal en el descuento lleva su firma, en forma de asistencia a Mikel Merino. Antes, había vuelto loca a la defensa lusa tirando desmarques desde y hacia todas partes. Un comportamiento que repitió este domingo, incansable en su entrega. Por dentro, la rabia del que no podía desquitarse con gol.

Y, de repente, el mundo fue suyo, con un remate al alimón con 49 millones de españoles en la prórroga. Posiblemente, ni él mismo se imaginaba convertido el ídolo de todo un país, en el referente de millones de chavales y no tan chavales, a priori más centrados en los Lamine Yamal, Rodri, Pedri o Nico Williams. La segunda estrella de España tiene el brillo de un muchacho natural, perfectamente normal en sus modos y maneras, que sabe como nadie lo que es luchar. Contra el rival, contra la vida... y contra sí mismo, en muchas ocasiones el peor enemigo que se puede tener.

Desde hace años, afirma ser dos personas en una, el futbolista y el 'Ferran persona', hijo de su tiempo y liberado de lo que ocurra dentro del campo. Haber pasado por el 'infierno' de sus temores, de ese "pozo sin fondo" del que creyó no poder salir de no ser con la ayuda profesional en el peor momento de su carrera, le ha dado una madurez y un discurso nada habituales entre otros cracks del balón. También le caracteriza una fe católica que lleva tan a gala que fue de Dios de quien primero se acordó tras el gol de la victoria mundialista.

El 'tiburón' ha vuelto a morder, y de qué forma. Porque pese a las críticas y los muchos rumores sobre él y su entorno —incluidos los de su reciente ruptura con su pareja y los que tuvo que soportar por haber sido novio de la hija de Luis Enrique en pleno Mundial de Catar— la realidad es que Ferran suma un buen puñado de goles con España. El último había llegado en plena preparación mundialista.

25 van ya, algunos de alta importancia en Eurocopas y Mundiales o en fases clave de la Nations League, y sin embargo le toca el papel de 'blanco fácil' de la crítica —no siempre razonada— y de sus propios fantasmas, a espejo del otro '7' reciente de esta selección, un Álvaro Morata que bien sabe lo que es luchar y no siempre ganar la batalla contra la presión.

La alegría de España es la paz del valenciano. Y a partir de ahora, posiblemente sea también su agobio, porque en cuestión de horas, hablar de Ferran Torres es hablar de un fenómeno viral. La cadena de ropa deportiva JD Sports cuantifica en un 7.500% el aumento de las búsquedas de la camiseta de España con el dorsal 7 en Google.

El buscador de referencia aporta otros datos que demuestran el interés que ha generado 'el tiburón', empezando por la explicación de ese mote. De un día para otro, las búsquedas de 'Ferran Torres' han crecido en un 2.980% a nivel mundial y en un 1.700% a nivel nacional, con curiosidades tan investigadas como por qué juega con manga larga o sus mensajes sobre la salud mental.

Hoy todos quieren (y queremos) Ferran Torres. Hoy todos quieren (y queremos) ser ese héroe improbable con estética de estrella de pop-rock con su media melena al viento que ha hecho brillar más que nunca a España.