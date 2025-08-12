Hace esta pregunta sobre algo que pasa en muchos pueblos en verano y muchos no saben responder pese a haberlo visto toda la vida

La usuaria de TikTok @soylettyrivass ha subido un vídeo a su cuenta de la red social preguntando el por qué de una situación de lo más común en los pueblos de España.

"¿Alguien me puede explicar por qué en las calles de España en verano dejan botellas de agua fuera?", ha preguntado la tiktoker, adjuntando un vídeo de una calle de un pueblo en el que hay varias garrafas de agua apoyadas en la pared.

Y, al parecer, la usuaria de la red social no es la única que se pregunta esto, ya que el vídeo en el que expresa su duda ha superado ya las 3,8 millones de visualizaciones, los 109.000 'me gustas' y los más de 10.000 comentarios.

Curiosamente, pese a ser un detalle que muchas personas están acostumbradas a ver desde que son pequeñas, han sido muchos los usuarios que no han sabido responder cuál es el motivo.

Sin embargo, también ha habido otros que sí que han sabido explicar la razón de esta normalizada práctica: según la creencia popular, esto evita que los perros hagan pipí en la pared.

"En España, en verano, algunas personas colocan botellas de agua en las calles, generalmente frente a las entradas de casas o negocios, como un remedio casero para evitar que los animales, especialmente gatos y perros, orinen en esos lugares", ha comentado un usuario.

En concreto, esta práctica se basa en la creencia de que los animales perciben las botellas como un obstáculo o un reflejo que les resulta desagradable, disuadiéndolos de acercarse.

Aunque muchos usuarios han desmentido esta teoría basándose en la reacción de sus propias mascotas: "Es para que los perros no se orinen en las esquinas, pero yo tengo un perro que se orina igual encima de las botellas de agua"; "Creen que los perros así no se mean. Mi perra se mea en las garrafas".