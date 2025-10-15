Iñaki López no se corta un pelo y califica a Trump como "presidente naranja" y "ciclotímico"
"Cualquier día nos va a amenazar con echarnos de la Super Bowl".
El presentador Iñaki López, quien dirige el programa de laSexta Más Vale Tarde junto a su compañera Cristina Pardo, no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha calificado de "ciclotímico" para después referirse a él como "el presidente naranja".
"Nos vamos con Trump, el cilclotimico. Un día nos quiere, otro nos odia... pero lo importante es que ya ha aprendido donde estamos, ya nos coloca. Sabe perfectamente dónde estamos en el mapa y que no nos gastamos suficiente dinero en sus empresas", ha comenzado diciendo el periodista.
En concreto esta frase la ha dicho mientras estaban analizando en Más Vale Tarde la amenaza que ha vuelto a hacer Trump sobre imponerle aranceles a España si nuestro país no aumenta su gasto en Defensa.
"Estaba pensando en castigarlos comercialmente con aranceles por lo que hicieron. Y puede que lo haga. Creo que España es increíblemente irrespetuosa", se puede escuchar que ha dicho el presidente estadounidense en un corte que han puesto durante el programa.
"Madre mía, parece que el presidente naranja nos ha cogido un cierto cariño, ¿no?", ha bromeado también el presentador de forma irónica. "Se nota que hay una cierta obsesión por el caso español", le ha respondido el colaborador Luís Sanabria.
"Vamos a analizar esta amenaza en profundidad para ver si es una amenaza real y nos teneos que preocupar de algo o son simplemente fuegos de artificio y alharacas que el presidente Trump tiene de forma habitual hacer", ha añadido López.
Acto seguido, el economista José María Camarero lo ha desmentido, explicando que, en todo caso, los aranceles se los tendría que imponer a la Unión Europea haciendo que afecten especialmente a los productos españoles.
"¿Sabéis quién no llega al 5% de inversión en armamento? Estados Unidos. Sin embargo está pidiéndonos a los demás un 5% eh, que es el equivalente a lo que este país invierte en educación", ha expuesto el presentador.
"Llama mucho la atención de todas formas que siempre nos amenaza con cosas que no puede hacer. Echarnos de la OTAN, no puede. Aranceles bilaterales, no puede. Cualquier día nos va a amenazar con echarnos de la Super Bowl", ha concluido López.