Iñaki López da un repaso histórico a lo que hicieron unos bañistas en una playa de Granada

El periodista y presentador de televisión Iñaki López, y uno de los migrantes que fueron detenidos por la fuerza a su llegada a la playa granadina de Castell de Ferro; en sendas imágenes, respectivamente.

La escena de un grupo de bañistas que el pasado martes interceptaron y redujeron a una decena de migrantes llegados a la playa granadina de Castell de Ferro sigue generando reacciones. El periodista y presentador Iñaki López es el autor de una de las contestaciones más sonadas a unas imágenes que han sido lamentadas por muchos, ante la forma de tratar a personas que llegaron a la arena exhaustos y desorientados para echarse a correr.

En este sentido, López ha comentado dicha noticia, de El País, a través de su cuenta oficial de X -antes Twitter-, en la que ha dejado una breve publicación, pero que funciona como una lección magistral de Historia y a la vez como cura de humildad, en partes iguales.

López solo ha necesitado una frase y una antigua fotografía para dejar claros sus argumentos sobre el tema y su postura ante estas personas que corrieron a inmovilizar a los migrantes antes de que llegaran las fuerzas del orden y la seguridad.

Iñaki López: "Pronto se nos ha olvidado..."

En dicha publicación Iñaki López recuerda que el drama de tener que hacer las maletas huyendo de tu tierra, en busca de oportunidades con las que tener una vida, con la siguiente frase: "Pronto se nos ha olvidado que un día fuimos nosotros los migrantes en la playa". Una afirmación con mucho más efecto al estar acompañado de una instantánea histórica en la que puede verse a españoles hacinados contra una alambrada, en plena posguerra.