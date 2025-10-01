Invocan a Óscar Puente usando dos clásicos de Ayuso para su test diario al Metro de Madrid

El ministro de Transporte, Óscar Puente, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

Continúan los problemas de congestión, hacinamiento y falta de espacio en el Metro de Madrid, una situación que se inició con fuerza hace ya un mes, a la vuelta de vacaciones, y que cada mañana se traduce en una buena ristra de publicaciones del ministro de Transporte, Óscar Puente, evidenciando la magnitud del problema que cada mañana se viene registrando en la capital de España.

El titular de Transportes, quien es habitual blanco de las críticas en cada incidencia o problema que se registra en la red ferroviaria o en la de carreteras, lleva un tiempo denunciando la gestión de este servicio público, por parte del PP de Madrid, y de forma más concreta en la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Puente también denuncia que hay una doble vara de medir informativa, por parte de algunos medios, que no cubren de igual forma los problemas con los trenes que un servicio que en octubre del año pasado cerró con 69.472.935 viajes, un año en el que se hicieron un total de 715.208.882. Récord.

En esa línea, numerosos usuarios de redes sociales saben cada mañana que hay posibilidad de que su queja, sobre el trayecto a realizar en el metro, llegue a ojos del ministro. Y que la comparta. Eso es lo que ha vuelto a pasar este miércoles, cuando una usuaria ha compartido lo que le estaba pasando en su camino al trabajo.

"Ya no dejan entrar a gente"

En esa línea, una usuaria de la red social X -antes Twitter- ha trasladado a Óscar Puente que "ya no dejan entrar a gente en la línea 7 del metro, después de más de diez minutos esperando y pasando trenes vacíos sin coger a nadie". En dicha queja, también se aporta una imagen en la que puede verse una larga hilera de personas esperando, a la altura de las escaleras mecánicas, sin que pueda atisbarse el final del túnel.

Con ironía, antes de mencionar en el mensaje al ministro, ha tirado de dos clásicos de la propia Isabel Díaz Ayuso y la estrategia que le llevó a cosechar su actual mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. No es lo de 'libertad o comunismo', pero casi. "Cañas y libertad", ha citado la usuaria @Raquel_Jimenez.

Entre otras publicaciones que también ha compartido el titular de Transportes, Puente ha hecho lo propio con esta, pero también respondiendo al sarcasmo con el que fue invocado. "Un día más en la tierra de la libertazzz", ha escrito el ministro, imitando el acento madrileño.