Jaime Cantizano se pronuncia alto y claro sobre lo que está pasando en TVE

Jaime Cantizano ha concedido una entrevista a Informalia donde ha hablado de la situación que según él vive en estos momentos Televisión Española, cadena de la que salió hace unos meses después de trabajar en las mañanas.

"Si la televisión pública me quiere yo tengo que intentar que el mayor número de espectadores y de contribuyentes se sientan representados. Y esa fue mi posición", ha señalado Cantizano, ahora presentador en Onda Cero.

Cantizano estuvo al frente de Mañaneros, programa que ahora presentan Javier Ruiz y Adela Gonzalez ha comentado que su obsesión era el mayor número de espectadores y de contribuyentes se sintiesen representados por lo que no podía llegar y por su manera de entender cómo se debe presentar un programa "le tengo que dar una patada a unos o tengo que rechazar a otros".

Sobre si cree que ahora, con esta TVE donde están Silvia Inxtaurrondo, Javier Ruiz, Gonzalo Miró, Marta Flich y Jesús Cintora los contribuyentes se pueden sentir representados ha dicho que no.

"Se ha apostado por un tipo de programación. Esta fórmula en la que el infoentretenimiento permite jugar con la información y con la opinión", ha zanjado el presentador.

El PP contra TVE

Desde hace un tiempo el Partido Popular ha puesto en marcha una campaña contra TVE y sus presentadores por considerarlos favorables al Gobierno. De hecho, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, definió a TVE como "Telepedro" después de la entrevista de Pepa Bueno al presidente del Gobierno en el inicio de la temporada televisiva.

Pero no ha sido la única. Más recientemente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, se las tuvo con la presentadora Silvia Intxaurrondo, a cuenta de la sentencia contra el Fiscal General del Estado.

"Me molesta que desde una televisión pública, pagada con los impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial. Es muy grave y eso no puede suceder en democracia. Al fiscal general del Estado le han condenado por utilizar su cargo para hacer política en beneficio de Pedro Sánchez y atacar a una rival política. Y hoy se utiliza la televisión pública para atacar al poder judicial. ¿En qué democracia estamos? Creo que deberían hacer un análisis muy profundo sobre lo que está haciendo esta televisión. Me parece grave que usted haya permitido que se hable de golpe blando", afirmó el número dos del PP.