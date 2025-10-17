Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Javier Ruiz traduce qué significa el último fracaso del BBVA para los que no somos banqueros
Virales

Virales

Javier Ruiz traduce qué significa el último fracaso del BBVA para los que no somos banqueros

Sin letra pequeña.

Antón Parada
Antón Parada
El periodista y economista Javier Ruiz, en el estudio de 'Hora 25', de la Cadena SER.'Hora 25' / Cadena SER

El culebrón económico de la opa hostil del BBVA sobre Banco Sabadell, que ayer se saldó finalmente con el segundo fracaso y retirada del banco vasco, ha sido una de las coberturas económicas que más ha traspasado las capas sociales a las que generalmente llegan las páginas salmón. A través de campañas de publicidad masivas y un conflicto que ha llegado incluso a posicionar al Gobierno. 

Con todo, si aún hay quien no se ha quedado con las claves de este episodio, hay explicaciones que van más allá de las cifras y son comprensibles aunque no tengas un grado en Administración y Dirección de Empresas o un MBA. Y una que se está compartiendo mucho es la del economista Javier Ruiz

"El BBVA acaba de perder la batalla. Intentaba comprarse el Sabadell y acaba de comunicar al regulador del mercado que no alcanza el mínimo exigido", ha comenzado a exponer Ruiz, de forma pausada y muy clara, en las ondas de 'Hora 25', de la Cadena SER. "Pedía comprar un 50%, se dejaban la puerta abierta por si llegara al 30%, no ha conseguido ni siquiera ese mínimo. 25,3% es lo que se ha comprado", ha subrayado antes de pasar a la explicación de "qué significa" realmente. Más allá de las cifras.

"Todo el dinero vuelve a los cofres"

Ruiz ha dejado claro que "significa que la opa acaba de fracasar y que el BBVA acaba de rendirse", para pasar a escuchar las primeras declaraciones del presidente del BBVA, Carlos Torres, haciéndose eco de que no habían conseguido la aceptación mínima y no podrán intentar un tercer intento. "La información está caliente, pero tiene implicaciones inmediatas en todos los niveles", desgranaba el también periodista económico. 

"En el BBVA, porque esto es un fracaso, todo el dinero que se iba a gastar vuelve a los cofres de BBVA y se pretende repartir entre los accionistas", ha señalado Ruiz, para pasar a poner el foco en qué supone esto para el propio presidente. "Segundo. A nivel personal. Carlos Torres, el presidente del BBVA, ha intentado asaltar el Sabadell en dos ocasiones. Y ha fracasado en las dos", ha apuntado de la situación de quien este viernes ya ha adelantado que no piensa dimitir por el doble fracaso del intento de absorción. 

"Va a sobrevivir una banca mediana en España"

"Y tercero", recuerda Javier Ruiz, "a nivel corporativo, la gran banca, que pretendía ser todavía más grande, no consolida posiciones y va a sobrevivir una banca mediana en España". 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 