Javier Ruiz traduce qué significa el último fracaso del BBVA para los que no somos banqueros

El culebrón económico de la opa hostil del BBVA sobre Banco Sabadell, que ayer se saldó finalmente con el segundo fracaso y retirada del banco vasco, ha sido una de las coberturas económicas que más ha traspasado las capas sociales a las que generalmente llegan las páginas salmón. A través de campañas de publicidad masivas y un conflicto que ha llegado incluso a posicionar al Gobierno.

Con todo, si aún hay quien no se ha quedado con las claves de este episodio, hay explicaciones que van más allá de las cifras y son comprensibles aunque no tengas un grado en Administración y Dirección de Empresas o un MBA. Y una que se está compartiendo mucho es la del economista Javier Ruiz.

"El BBVA acaba de perder la batalla. Intentaba comprarse el Sabadell y acaba de comunicar al regulador del mercado que no alcanza el mínimo exigido", ha comenzado a exponer Ruiz, de forma pausada y muy clara, en las ondas de 'Hora 25', de la Cadena SER. "Pedía comprar un 50%, se dejaban la puerta abierta por si llegara al 30%, no ha conseguido ni siquiera ese mínimo. 25,3% es lo que se ha comprado", ha subrayado antes de pasar a la explicación de "qué significa" realmente. Más allá de las cifras.

"Todo el dinero vuelve a los cofres"

Ruiz ha dejado claro que "significa que la opa acaba de fracasar y que el BBVA acaba de rendirse", para pasar a escuchar las primeras declaraciones del presidente del BBVA, Carlos Torres, haciéndose eco de que no habían conseguido la aceptación mínima y no podrán intentar un tercer intento. "La información está caliente, pero tiene implicaciones inmediatas en todos los niveles", desgranaba el también periodista económico.

"En el BBVA, porque esto es un fracaso, todo el dinero que se iba a gastar vuelve a los cofres de BBVA y se pretende repartir entre los accionistas", ha señalado Ruiz, para pasar a poner el foco en qué supone esto para el propio presidente. "Segundo. A nivel personal. Carlos Torres, el presidente del BBVA, ha intentado asaltar el Sabadell en dos ocasiones. Y ha fracasado en las dos", ha apuntado de la situación de quien este viernes ya ha adelantado que no piensa dimitir por el doble fracaso del intento de absorción.

"Va a sobrevivir una banca mediana en España"

"Y tercero", recuerda Javier Ruiz, "a nivel corporativo, la gran banca, que pretendía ser todavía más grande, no consolida posiciones y va a sobrevivir una banca mediana en España".