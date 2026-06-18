Joaquín Kremel monta un vídeo con IA para responder a Feijóo sobre su nivel de inglés: "No es tan difícil"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha despertado críticas en redes sociales por mencionar durante la entrevista en El Hormiguero de este jueves que tenía un mal nivel de inglés, dejando caer que tampoco lo necesitaba gracias al traductor incorporado en los teléfonos móviles.

Pablo Motos, el presentador, le preguntó por su inglés, dada la importancia que tiene en el mundo de la política, especialmente en personas con su cargo y, sobre todo, si pretende ser presidente del Gobierno, en cuyo caso tendría que acudir a cumbres internacionales: "Mal. No lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente".

Aunque para Feijóo el inglés es "una herramienta elemental", achaca su nivel a "haber estudiado en una escuela rural", que tiene "algún problema... y otras ventajas". De todas las reacciones que ha suscitado, una de las más destacadas ha sido la de Joaquín Kremel.

El montaje con IA de Kremel que va a arrasar

El reconocido actor español ha hecho un montaje mediante inteligencia artificial y lo ha publicado en X para dirigirse a Feijóo y dejarle claro que "no es tan difícil" hablar inglés. En el vídeo, hecho con Grok Imagine y que dura seis segundos exactos, aparecen el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Isabel Díaz Ayuso y el propio Feijóo.

Primero, Feijóo se dirige en inglés diciendo: "It's good to see you both [Me alegro de veros]". Mazón responde diciendo: "You too. How you been?". Ayuso le respondía: "Great, thank you". Mazón remataba: "Excellent".

En apenas unos minutos, el tuit ha alcanzado miles de visualizaciones y se suma a las críticas del ministro Óscar Puente, que con una frase ha dejado clara su opinión: "Mal, como en todo lo demás, Alberto".

También ha suscitado críticas lo dicho sobre las escuelas rurales, lo que ha generado la indignación de un joven gallego, Mario, que ha reaccionado: "¿Cómo se puede tener tanta cara para que no te diera la gana en toda tu vida aprender una competencia básica para el trabajo, para el cargo que intentas sustentar, porque fuera una escuela rural?". Y así, muchos.