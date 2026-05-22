ICE detiene a la hermana de un alto ejecutivo del conglomerado militar cubano Gaesa y le retira la residencia

Agentes federales rompen la ventanilla de un coche para intentar detener a un hombre durante una redada de inmigración, el 17 de diciembre de 2025, en Chicago (EEUU).

La Administración de Donald Trump ha elevado todavía más la presión contra el aparato económico del régimen cubano con una detención cargada de simbolismo político.

La Administración de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este jueves el arresto de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de una alta ejecutiva del conglomerado militar Gaesa, después de revocarle su residencia permanente en EEUU.

Washington acusa a Lastres Morera de colaborar con el régimen de La Habana y de representar "una amenaza para la seguridad nacional".

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue especialmente duro al anunciar la operación.

"Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida mientras ayudaba al régimen comunista de La Habana", escribió en X.

"No habrá ningún lugar donde puedan vivir con lujos"

Rubio, una de las figuras más agresivas de la Administración Trump contra Cuba y de ascendencia cubana, aseguró además que la detenida ya se encuentra bajo custodia de ICE.

Y lanzó un mensaje especialmente contundente dirigido al entorno del régimen cubano.

"No habrá ningún lugar en este planeta -mucho menos en nuestro país- donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos", afirmó.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la hermana de Adys, Ania Guillermina Lastres Morera, es una de las máximas responsables ejecutivas de Gaesa.

Qué es Gaesa y por qué EEUU la tiene en el punto de mira

Gaesa es el gigantesco conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas y considerado por Washington como uno de los grandes pilares económicos del régimen.

Según Estados Unidos, el grupo controla cerca del 70% de la economía de la isla a través de sectores estratégicos como turismo, inmobiliario, puertos, comercio o finanzas.

La Administración Trump sancionó formalmente este mismo mes tanto a Gaesa como a varios de sus dirigentes, además de a la minera Moa Nickel, en una nueva ofensiva económica contra Cuba.

La detención de Lastres Morera se interpreta ahora como un nuevo paso dentro de esa estrategia.

ICE habla de vínculos con el aparato militar cubano

En un comunicado, ICE aseguró que la detenida "se benefició de vínculos con el aparato económico-militar cubano" mientras residía en EEUU como residente permanente.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no han detallado posibles cargos penales adicionales en su contra.

La operación llega además en un momento de máxima tensión política entre Washington y La Habana.

La acusación contra Raúl Castro dispara todavía más la tensión

El arresto se produce apenas un día después de que Estados Unidos acusara formalmente al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves por el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate.

Todo ello forma parte de una escalada cada vez más agresiva de la Administración Trump contra el régimen cubano, en medio además de las constantes declaraciones del presidente estadounidense insinuando un posible endurecimiento extremo de la política hacia la isla.

Y ahora esa presión ya no afecta solo al Gobierno cubano.

También empieza a alcanzar directamente a familiares y personas vinculadas con el núcleo económico del poder en La Habana.