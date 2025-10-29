Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La pregunta más repetida sobre este detalle de la vestimenta de Mazón en el funeral de Estado
Se lleva todas las miradas, pero hay una explicación.

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a su llegada al funeral de Estado.EFE

Este 29 de octubre se cumple el primer aniversario de la DANA, lo que indica que ya hace un año que este terrorífico temporal azotó la Comunidad Valenciana, cobrándose la vida de 237 personas.

Para honrar homenaje a las 237 víctimas de esta tragedia -229 de ellas en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía-, el gobierno ha organizado un Homenaje de Estado.

Pese a que ha sido un acto protagonizado por la emoción, el recuerdo y respeto por las víctimas y sus familiares, también ha habido un notable momento de tensión, que ha sido la aparición del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Y es que el presidente de la Generalitat ha acaparado todas sus miradas nada más llegar, acudiendo al evento con un traje azul marino, algo que ha llamado la atención de muchos espectadores, quienes se han lanzado a preguntar en redes sociales si este color de vestimenta estaba permitido en un funeral, en lugar del clásico negro asociado al luto.

"¿Pero que Mazón no va de negro?"; "Mazón no va de azul al funeral cuando todo el mundo va de negro. ¿¿¿De verdad este ser???", han comentado algunos usuarios, totalmente impactados por este detalle de su vestimenta.

"Mazón se presenta al Funeral de Estado por las víctimas de la DANA de Valencia vestido de azul cuando el protocolo dicta que debe ser negro"; "Mazón se ríe de las víctimas y familiares y lo demuestra yendo de azul al funeral en vez de negro", han apuntado otros, en un tono más indignado.

Sin embargo, estos comentarios no son ciertos, ya que al tratarse de un funeral laico el azul marino sí que es uno de los colores que entra dentro de los aceptados por el protocolo, entendiéndose como discreto y respetuoso.

Según se ha explicado ya en varias ocasiones, tanto por fuentes como el portal especializado en moda Vanitatis como por el propio HuffPost, los hombres pueden acudir a este tipo de actos vestidos con un traje oscuro y una corbata de un tono similar. Y, aunque es preferible que vayan de negro, no es lo obligatorio.

Además, cabe señalar que el presidente de la Generalitat no ha sido el único que ha optado por el azul para esta ocasión, ya que la reina Letizia también ha elegido este color, el cual ya se puso para acudir al homenaje a las víctimas del coronavirus en el Palacio Real.

Aparte de este detalle de la vestimenta, la llegada del presidente al Homenaje de Estado a las víctimas también ha sido un momento crítico, ya que cuando ha aparecido algunos de los asistentes le han recibido con gritos, insultos y amenazas.

"Asesino, ven y acércate, ven, cobarde, asesino", le han repetido en numerosas ocasiones. "Fuera de aquí, matón, desgraciado", le pronunciaban instantes antes del inicio del funeral de Estado, así como continuas voces que coreban "Mazón dimisión".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
