La reflexión de Manuel Carrasco sobre pagar impuestos es toda una lección de democracia

Son muchas las personalidades de la cultura que en los últimos tiempos se están produciendo acerca de la importancia de pagar impuestos. El último en hacerlo ha sido el cantante Manuel Carrasco, quien estuvo este miércoles en La Revuelta.

El artista onubense hizo todo un alegato en defensa de los servicios públicos, como la sanidad y la educación. Dos pilares del sistema democrático que se financian mediante la recaudación de impuestos.

"He pagado mucha pasta a Hacienda, y la he pagado con gusto. Yo soy de los que defiendo y apuesto por que, a la gente que nos va bien, como es mi caso, paguemos los impuestos gustosamente", aseguró Manuel Carrasco, respondiendo así a la "pregunta clásica" del dinero.

Para el cantante, que saltó a la fama tras participar en la segunda edición de Operación Triunfo, pagar impuestos en España "es necesario para que tengamos la mejor sanidad, educación, jubilación...".

Sigue los pasos de Luis Tosar, que también defendió lo público en TVE

En las últimas horas, Luis Tosar también hizo un alegato en defensa de los servicios públicos también en TVE; concretamente en el programa que presenta y dirige Henar Álvarez, Al cielo con ella.

"Que no seamos capaces de hacerles entender que la política es necesaria y rige nuestras vidas, que no es que haya unos señores diciendo muchas chorradas, si no que hay mucha gente de base que está intentando que las cosas avancen, que están creando leyes y que gracias a esas leyes mucha gente tiene defensa", apuntó el actor gallego.

Al hilo de esto, aprovechó la ocasión para reivindicar lo público: "Que lo público es importante y que la educación pública, la sanidad pública, gracias a ella hay mucha gente que tiene acceso a eso que de otra manera ni siquiera la tendrían".

"Gracias a ello nuestra sociedad es mínimamente ecuánime porque si no hubiera ni eso, tal y como están las cosas con la desigualdad que hay a día de hoy, esto sería un puto desastre", remató Luis Tosar.