Nacho Duato oye a Ester Muñoz hablando del soldado español retenido por Israel y le dice todo esto

Las palabras de Ester Muñoz sobre el soldado español, miembro de los Cascos Azules de la ONU, que estuvo retenido durante una hora por Israel siguen trayendo cola varios días después.

"No sabemos exactamente por qué, lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida", comentó la portavoz del PP casi en tono de mofa.

Este mismo viernes, Muñoz mostró su apoyo a los militares españoles pero sin aludir a este incidente de Israel con un soldado español: "He estado con las Fuerzas Armadas cada día y lo voy a seguir estando porque creo que hacen una labor encomiable, poniendo en riesgo sus vidas para defender los intereses de España, y lo voy a seguir haciendo siempre como hago en cada una de las iniciativas que el PP presente en el Congreso y lleve mi firma".

Al que no le han convencido estas explicaciones es a Nacho Duato, que ha sido muy tajante a la hora de valorarlas. Al igual que hizo Manuel Jabois en la SER, el bailarín ha sido crítico con este comentario sobre un soldado español por parte de un partido que aspira a ser de Gobierno.

"O sea que la portavoz del PP dice, y compara, que cuando han retenido a este militar en Israel es igual que a ella cuando le han retenido por una hora o más de una hora en un control de tráfico", ha afirmado.

"No sé si usted ha querido hacer una gracieta pero la gracieta la ha salido como el culo. Hablando de culos, más que hablar parece que lo que hace usted es soltar mierda", ha sentenciado.

Las redes sociales han recordado también el apoyo total de Ester Muñoz a Israel en Eurovisión cuando puso un mensaje antes de las votaciones en el que dijo que iba a votar a Israel, en el punto de mira del festival por el llamado genocidio en Gaza, a pesar de no haber escuchado su canción.