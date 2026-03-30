Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, avisa de lo que se viene en España en Semana Santa y si el tiempo va a respetar

El meteorólogo Martín Barreiro, uno de los hombres del tiempo de RTVE, ha advertido sobre cómo va a arrancar la Semana Santa y qué va a pasar en España los próximos días, dando algún trazo de esperanza a volver a tener un ambiente "veraniego" en algún punto de las festividades.

Lo ha hecho durante una conexión en el programa Directo Al Grano (RTVE), presentado por Gonzalo Miró y Marta Flich, quien le ha preguntado sobre si el tiempo "nos va a respetar" durante la semana: "Por el norte estará un pelín más complicado, va a mantenerse el viento del norte y eso se traduce en el Cantábrico y en el Pirineo en algunas nubes y algunas precipitaciones".

Sin embargo, tal y como ha enseñado en el mapa de presión, la "A" de anticiclón se "impone" en el mapa al noroeste y eso se caracteriza por el tiempo que se está viviendo: "Cielo bastante despejado, algunas nubes que llegan desde el norte y ese viento del noreste clásico, sin duda va a soplar con mucha fuerza".

Avisos naranjas

Ha recordado, tal y como muestran los avisos, que seguirán siendo en naranja en Aragón y en Cataluña, tanto por viento como por oleaje en el último caso. El martes también subirá a nivel naranja en Baleares: "El oleaje subirá de altura, el viento, con rachas de más de 100 o 120 kilómetros por hora en zonas del este y del Mediterráneo de Baleares, donde va a castigar más este temporal de tramontana".

En el resto de España, las precipitaciones se van a seguir produciendo mañana y con algo de nieve en el Pirineo, aunque la cota puede que caiga en la cordillera Cantábrica: "Por lo tanto, nieve y algo de lluvia en el norte; en el resto, mucho sol, quizás algún chubasco en Baleares".

Las temperaturas se recuperan

Barreiro avisa de que las temperaturas se empiezan a recuperar a pesar de que las noches aún sean frías: "Mañana fresca o fría, pero las tardes más cálidas". En el día del martes, el suroeste peninsular presenta valores elevados. "Podríamos decir que es casi ambiente veraniego", ha añadido.

El miércoles , jornada con más nubes en el norte peninsular.

, jornada con más nubes en el norte peninsular. Una situación parecida de cara a la jornada del Jueves Santo : "Nubosidad en el extremo norte, más sol en el resto".

: "Nubosidad en el extremo norte, más sol en el resto". El viernes, probabilidades de menos lluvias en el norte con una jornada "un poco más despejada", especialmente con el avance del día.

"Así parece que transcurrirá también el fin de semana que viene, con más estabilidad en general en toda España", concluye.