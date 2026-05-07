Rifirrafe entre Xavier García Albiol y Pablo Fernández en Cuatro: "Soy político, pero no soy racista"

Nuevo lío en el programa de Cuatro En boca de todos. El espacio que presenta Nacho Abad ha abordado este jueves la crisis del hantavirus, un grupo de virus con más de 20 especies, transmitido principalmente por roedores silvestres.

En las últimas horas, la ministra de Sanidad, Mónica García, está siendo noticia al ser la responsable directa a la hora de gestionar el virus. El Partido Popular ya ha pedido su dimisión, y sobre este asunto han debatido en el programa En boca de todos.

En medio de la discusión, Nacho Abad ha dado paso al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. "Alcalde y científico", ha dicho con sorna el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

"Y epidemiólogo", ha añadido después el político castellanoleonés. "Pues lo mismo que tú, lo mismo que tú", le ha contestado Nacho Abad. Un reproche que no ha detenido al portavoz de Podemos en Castilla y León, que también ha llamado "racista" a García Albiol.

"Soy político, pero no soy racista"

Antes de que pudiera si quiera formular la pregunta, el alcalde de Badalona ha interrumpido a Nacho Abad, que se ha quejado porque no le había dado tiempo a terminar.

"Yo no soy científico, soy político, pero a diferencia de él (Pablo Fernández) que también es político, yo gano con mayoría absoluta en Badalona con el PP...", ha deslizado García Albiol, provocando la respuesta inmediata del secretario de organización de Podemos.

"Yo soy político, pero no racista, Albiol, soy político, pero no soy racista. Soy político y antirracista", ha contestado Pablo Fernández. "Yo tampoco", ha replicado el alcalde de Badalona, a lo que el de Podemos ha respondido diciendo "no, que va; no, que va".

"El promotor de las políticas de racismo institucional. Y ahora, con su sapiencia científica, alúmbrenos, ilumínenos, señor Albiol", ha pedido Pablo Hernández, al que el político del PP ha respondido de forma muy contundente.

"Más que la tuya, seguro. Por experiencia y por preparación", han sido las palabras de Albiol, al que de nuevo el portavoz de Podemos en Castilla y León ha replicado: "Por preparación lo dudo, señor Albiol, por experiencia sí porque usted es mayor que yo, señor Albiol".