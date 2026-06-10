Pelayo responde a las críticas del look de la princesa Leonor y la infanta Sofia ante el papa León XIV en una frase 

El papa León XIV comenzó su viaje a España el pasado 6 de julio, cuando el pontífice aterrizó en el aeropuerto de Barajas y fue recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, así como de la princesa Leonor y la infanta Sofía, cuyos outfits han dado bastante que hablar.

Uno de los que ha hablado al respecto ha sido el diseñador Pelayo Díaz, quien a pesar de que ha reconocido que no ha podido verlos, ha respondido a las críticas y ha salido en defensa de ambas después de ser preguntado por una reportera de GTRES sobre los comentarios de algunos programas de televisión que señalaban que llevaban ropa no acorde a su edad o que los colores no le favorecían.

La princesa Leonor con un vestido negro y la infanta Sofía con un traje negro con un forro blanco en el recibimiento al papa León XIV GTRES

"Pues mira sinceramente, estaba fuera de viaje y no he visto nada, he visto que el de doña Leticia era blanco. Iba guapísima, yo es que soy súperletizista. Me parece que va siempre guapísima y que va divina y que tenemos una suerte de reina. Y que sus hijas pues son sus hijas y creo que no hace falta hacer tanto escrutinio y analizar todo tanto", ha dicho el estilista, que ha querido responder a los críticos con una frase.

"Si eres experto en moda, tienes que saber que hay gente que tiene que seguir un protocolo"

"Si eres experto en moda, tienes que saber que hay gente que tiene que seguir un protocolo y que no puede ser tan libre como afortunadamente nosotros lo podemos ser", ha respondido Pelayo, que ha querido recordar que no pueden ponerse lo que les apetezca, sino que deben seguir unas normas.

"No se pueden poner unos vaqueros y una camiseta que igual es lo que les apetecería a ellas como chicas de su edad que son. Y que creo que tenemos que aprender a— yo por lo menos lo he aprendido— a juzgar menos a la gente por lo que se pone. Es muy difícil. La gente se tiene que poner lo que le apetezca", ha agregado antes de criticar que muchas veces los comentarios vienen de aquellos que, precisamente, peor visten.

"A mí es que me da tanto miedo cuando alguien opina sobre moda porque los primeros que se tienen que mirar son los que comentamos moda. Yo el primero. Porque muchas veces vamos hechos unos cuadros", ha sentenciado el diseñador español y colaborador de televisión, de 39 años.

El papa León XIV prolongará su estancia en España hasta el próximo 12 de junio. Durante su visita, además de visitar Madrid y Barcelona, también estará en las islas Canarias, donde llegará el 11 de junio. Su viaje a nuestro país concluirá a las 14:30 horas con el acto oficial de despedida.