Recuperan una cata a ciegas del sushi de Mercadona, Día, Carrefour.. y el veredicto arrasa en TikTok

El usuario de TikTok @_comosehace_1 ha rescatado el vídeo de la cata a ciegas que hizo Hideki Matsuhisa, uno de los chefs japoneses más reconocidos de España, en una entrevista a manos del periodista Mikel López Iturriaga.

La grabación completa está disponible en la sección culinaria de El País conocida como El Comidista, donde el profesional se dedica a entrevistar a diferentes gurús gastronómicos. Esta es de 2017, pero ha sido republicada este miércoles en la red para terminar siendo un éxito rotundo.

Matsuhisa es el chef del restaurante con estrella Michelin Koy Shunka y aparece en el vídeo catando el sushi elaborado en Aldi, Sushita, La Sirena, Carrefour, Mercadona, Caprabo-Eroski, Alcampo y LidI. El vídeo en TikTok ha recopilado 39.000 'me gusta' y más de 800.000 reproducciones.

El chef empieza probando el de Aldi, al que le pone un cinco de nota porque "el sabor está bien". No obstante, aunque admite que el nigiri está medianamente bueno, el maki está "más chafado".

Sushita es la primera empresa española de elaboración de sushi, por lo que no podía quedar fuera de la cata. "El sabor está bien, pero el arroz está muy seco y para comerlo bien necesitaría agua", opina con desgana el profesional, por lo que al final solo consigue una nota de 2,5.

De La Sirena señala, a primera vista, que los trozos son más grandes de lo normal. Además, no le gusta ni el sabor ni la textura, según puede deducirse por los aspavientos que hace nada más darle un bocado al producto. La nota final, por tanto, es 0,5, la más baja de todas.

"Este tiene buena pinta. Es brillante. Tiene calidad. El arroz es correcto y parece que se ha hecho con la mano, no con máquina. A este le voy a dar un 6. Está muy bien", dice el chef japonés del sushi que venden en Carrefour.

Los trozos de sushi de Mercadona, en cambio, aunque "se pueden comer, el arroz está muy cocido", por lo que termina dándole una nota de 3. En contraposición, el Caprabo se lleva un 5,5 porque "la textura es perfecta y el pescado está fresco ".

Antes de probarlo, del Alcampo opina que "la calidad del salmón" no parece buena. "Yo lo veo", asegura. "El arroz está muy chafado, demasiado blando, no se separa dentro de la boca (...) Mucho vinagre y azúcar, no está equilibrado, así que 3,5", concluye de este supermercado.

Por último, el del Lidl tampoco gusta al chef, que, ya solo por la pinta, señala que "el arroz está muy raro". En cuanto al sabor, dice que no es bueno y que está "muy duro", y le acaba poniendo un 1.

En resumen, la nota más alta se la lleva Carrefour, seguido de Cabrado, Aldi, Alcampo, Mercadona, Sushita, Lidl y La Sirena, un veredicto con el que coinciden los usuarios de TikTok.