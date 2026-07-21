Valentín Fuster, cardiólogo, enumera los 8 factores de riesgo que deciden tu salud entre los 20 y los 60: dos mecánicos, dos químicos, tres de conducta y, el más reciente, dormir poco

"Cada semana veo pacientes de 90 o 100 años y, no infrecuentemente, con más de 100 años, que tienen problemas pequeños, palpitaciones, por ejemplo, pero que quieren cuidarse para vivir lo mejor posible", explica el eminente cardiólogo español Valentín Fuster. Este experto y director del Instituto Cardiovascular Mount Sinai Medical Center de Nueva York, así como director general de Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de España ha detallado las principales claves para tener una vida longeva, según ha contado en la Cadena SER.

Valentín Fuster empieza por señalar que hay que "dividir la biología humana en tres periodos distintos, del nacimiento a los 20 años, de los 20 a los 60 y de los 60 a los 100 o más". Y cuenta los diferentes factores de riesgo de cada etapa: "La situación es muy distinta en ellas y no hay duda de que, para tener una buena salud, hay que empezar por una educación infantil; de los 20 a los 60 años hay que tener en cuenta factores de riesgos que afectan a la vitalidad y pueden dar lugar l a la mortalidad".

El quid de la cuestión para tener una vida larga y saludable está precisamente en esos factores de riesgo que, según Fuster, "son ocho y son fáciles de recordar". Se trata de dos mecánicos, dos químicos, tres de conducta y, el más reciente, dormir poco", explica el cardiólogo: "Hay dos mecánicos, que son la presión arterial no cuidada y la obesidad; los dos químicos son el colesterol elevado y la diabetes (la glucosa elevada), y luego hay de conducta, la falta de ejercicio, el tabaquismo y comer mal (que ya está fuera de la obesidad)".

Por último, añade Fuster, "el más reciente es dormir poco o dormir intermitentemente. "Cada uno se debe cuidar estos factores, y de los 20 a los 60 años es una edad crítica para cuidarse porque la enfermedad empieza pronto, lo que pasa es que que es silenciosa la enfermedad de las arterias, que puede dar lugar a un infarto de miocardio o un infarto cerebral, empieza pronto".

En cuanto a la etapa de los 60 a los 100 años, Fuster recalca que hay "un aspecto importante": "Hay que cuidarse los factores de riesgo, pero también hay algo muy importante, que está evolucionando hacia una realidad. Primero, el socializar, evitar el aislamiento personal; segundo, la motivación, es decir, tienes que estar motivado por algo y tienes que encontrar el objetivo de esta motivación, y el tercero, y más importante, es el ejercicio físico".

En conclusión, resalta Fuster, "de los 60 a los 100 años es fundamental la conducta", desde el punto de vista de la prevención y el fomento de la longevidad que está mencionando este especialista. "Y sobre todo, no aislarse, estar motivado y hacer ejercicio, porque esto tiene una repercusión muy importante en la demencia, muy fundamental a tener en cuenta a estas edades", insiste el cardiólogo.