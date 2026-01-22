'The Economist' lleva a su portada a Donald Trump con una comparación demoledora: dice que los "amigos" de EEUU deben prepararse

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Air Force One para partir hacia Washington, en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach (Florida), el 19 de enero de 2026.

La revista británica The Economist ha sorprendido con una portada muy llamativa. Al hilo de la "crisis de Groenlandia", la publicación ha comparado a Donald Trump con Vladimir Putin. Y lo ha hecho situando al presidente de Estados Unidos a lomos de un oso polar.

La imagen elegida por The Economist es una referencia a las fotografías del presidente de Rusia en las que, con el pecho desnudo, posaba subido encima de un oso de color marrón amaestrado.

Otro de los rasgos más llamativos de la portada es que no hay ninguna palabra; solo el sorprendente montaje. Sin embargo, The Economist ha ofrecido contexto a través de su cuenta de X.

"La crisis de Groenlandia ofrece lecciones para todos los países", asegura la revista británica, que también ha lanzado un vaticinio de lo que ocurrirá próximamente en el plano internacional.

"Los amigos de Estados Unidos deben prepararse para un mundo en el que estarán solos y la OTAN ya no existirá", afirma The Economist. Una advertencia que incide en la política expansionista de Donald Trump, emulando así a Putin y su interés por ampliar el territorio de Rusia a toda costa.

¿Qué está pasando con Groenladia?

La isla de Groenlandia se ha convertido en el principal objetivo de Donald Trump después de la captura del ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Aunque pertenece a Dinamarca, el presidente de Estados Unidos ha reiterado su intención de hacerse con ella a cualquier precio. Y las razones de su interés no son pocas: