Triunfa en Twitter tras relatar cómo "ha descubierto la inflación" su hija pequeña

La usuaria de Twitter @raquelstrr ha publicado un tuit contando lo que le ha ocurrido a su hija pequeña después de comprar un paquete de galletas y darse cuenta de que ahora le sobra menos dinero que antes.

"Hasta los chicos viven la cruda realidad", ha comentado un internauta en la red, ya que la pequeña, con solo once años, se ha dado cuenta "ella solita" de que los precios se han disparado en los últimos meses.

A causa de la inflación, son muchas las familias que aseguran estar atravesando un mal momento económico, porque, a pesar de la subida del salario mínimo y de las ayudas que las administraciones han facilitado en el último año, el coste de la vida no da tregua a los consumidores.

La gente en Twitter se ha sentido tan identificada con la hija de esta usuaria que el tuit ha recopilado desde su publicación más de 15.000 'me gusta' y un aluvión de comentarios.

Esta tuitera ha explicado que su hija pequeña le ha pedido que le incremente la paga que suele darle semanalmente porque, según le ha dicho indignada, "ha subido el precio de todo".

"Antes con dos euros me compraba el paquete de galletas ese que me gustaba y me sobraban 20 céntimos. ¡Ahora me faltan 10!", ha protestado la pequeña. Para la madre, "acaba de descubrir la inflación ella solita".

Por la divertida, pero real, actitud de la menor, el tuit ha recibido multitud de comentarios de usuarios pidiendo ese aumento de la paga. De hecho, la internauta ha asegurado que ahora le da un poco más de dinero.