Trump presenta su plan para Gaza y Carlos Bardem solo necesita tres palabras para llevarse el Óscar a la mejor reacción

Carlos Bardem opina sin pelos en la lengua sobre el plan de Trump para Gaza.

Estados Unidos tiene un plan para "reconstruir" la que ha descrito como "nueva Gaza". El proyecto, que fue expuesto este jueves en el Foro Económico Mundial, busca convertirse en un gran polo de atracción para inversores.

"Fíjense bien dónde está esto, junto al mar. Es una ubicación espectacular", aseguró Donald Trump tras el acto de presentación en Davos. Los planes del presidente de Estados Unidos y su administración han provocado un aluvión de reacciones, siendo la mayoría de ellas negativas.

Uno de los primeros en expresar su rechazo al plan de la administración Trump para Gaza ha sido el actor Carlos Bardem, que se ha pronunciado al respecto a través de su cuenta de X. Y su reacción no ha podido ser más sincera.

El también escritor y hermano del actor Javier Bardem solo ha utilizado tres palabras para definir a los que han diseñado la "nueva Gaza". Cabe recordar que el actor siempre se ha posicionado al lado del pueblo palestino, asediado por las bombas israelís y aislado internacionalmente.

"Hijos de perra...", ha dicho Carlos Bardem en su perfil de X, citando la información aportada por la periodista Olga Rodríguez Francisco, quien define el plan de Trump para Gaza como "un proyecto colonial 2.0".

Con estas palabras tan definitorias ha sentenciado el actor madrileño al presidente de Estados Unidos, quien nunca ha escondido sus intenciones en Gaza y sus simpatías con el presidente de Israel Benjamin Netanyahu.

Comprometido con Palestina

Carlos Bardem ha sido uno de los abanderados en la defensa contra el genocidio en Gaza y la defensa del pueblo gazatí. En los últimos meses ha participado en manifestaciones y se ha pronunciado en varias ocasiones para condenar las agresiones de Israel.

El pasado mes de octubre encabezó una multitudinaria manifestación en Madrid. En aquella ocasión exigió el fin de los ataques israelís en Gaza, señalando que los sionistas "han perdido ya la batalla de la opinión pública mundial".

En declaraciones a laSexta, el mayor de los Bardem se dirigió a los medios de comunicación para pedirles que guardaran la hemeroteca "porque algún día, cuando no sea peligroso, cuando no haya represalias, todo el mundo habrá querido estar en contra del genocidio".