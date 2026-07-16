Ignacio Crespo, médico y divulgador: "Si el agua de la ducha está muy fría, los vasos sanguíneos se contraen para sobrevivir y pasa lo contrario: no te refresca"

Cuando hace calor, lo primero que se suele hacer para refrescarse es tomarse una ducha bien fresquita. Sin embargo, según asegura el experto Ignacio Crespo en una entrevista con la Cadena SER, este hábito puede llegar a ser contraproducente.

"La ducha al volver es buena. No hace falta que sea caliente, pero que tampoco sea muy fría. Cuando la ducha es muy fría, se produce una reducción de nuestros vasos sanguíneos, y cuando se contraen, se genera un efecto rebote", señala Crespo.

"Uno de los problemas por los que no conciliamos bien el sueño los días de calor es que nuestro cuerpo necesita bajar la temperatura un gradito o así. Los días de calor nos movemos menos y tenemos más energía, así que si aprovechamos estas primeras horas para desgastarnos, mejor", agrega.

Uno de los métodos para "engañar" a nuestro cerebro es cerrar todas las ventanas antes de dormir. "Sí, vas a sufrir un pelín al principio, pero cuando vas a meterte en la cama, aplicas todos los remedios para hacer frente al calor, abres las ventanas y la sensación es de que estás en una habitación mucho más fresca", asegura.

Otra cosa que puede ayudarnos a refrescarnos es el mentol, el cual ayuda a crear una sensación de frescor. "El mentol es una molécula que hace que los receptores de temperatura de nuestra boca manden señales a temperaturas que antes no mandaban. Y el mentol está presente en dentífricos, champús, geles... No bajan tu temperatura, pero da la sensación, que es lo importante. Porque lo importante es sobrellevar el calor", explica.

La recomendación final de Ignacio es leer sobre sitios y lugares fríos, lo cual puede ayudar a relajarnos. "El último consejo es leer y consumir cultura donde estemos imaginando entornos fríos. No van a bajar la temperatura, pero se está estudiando que nos mentalicemos un poquito mejor de la situación y seamos capaces de relajarnos y llevarla mejor", concluye el experto.