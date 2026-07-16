Confinan dos municipios y desalojan una urbanización por el fuego de Lozoyuela (Madrid)

La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA por el incendio forestal de Lozoyuela y ha mandado un mensaje a través del sistema Es-Alert para ordenar el confinamiento de la población afectada en la localidad de Buitrago de Lozoya y las pedanías de Cinco Villas y Manjirón, ambas en el municipio de Puentes Viejas.

Además, la Delegación del Gobierno en Madrid informa de que se está llevando a cabo el desalojo preventivo de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, en Buitrago de Lozoya.Asimismo, se ha cortado la salida 69 de la A-1.

Pasadas las 16 horas, el incendio ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-1 en dirección Burgos a la altura de Lozoyuela durante cerca de una hora, si bien ya se ha reabierto al tráfico.

Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid informan de que actualmente se encuentran trabajando en la zona del incendio 10 dotaciones terrestres y 6 medios aéreos de Bomberos y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid.

"Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo", ha escrito en la red social X la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, la Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Desde la Delegación del Gobierno piden a la ciudadanía que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios a la zona y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.