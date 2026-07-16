La sintonía del Mundial 2026 que suena antes de cada partido lo compuso un desconocido de Brooklyn: ya escribió el de Qatar 2022 sin que nadie supiera su nombre

Del Waka, waka al Dai, dai han pasado unos cuantos años, con Shakira como protagonista inalterable de los Mundialles de fútbol. Pero en esta Copa del Mundo de 2026 hay otro 'actor clave' en lo musical, un personaje mucho menos conocido que la polivalente artista colombiana. Se llama Zach Golden, proviene de Brooklyn (Nueva York, EEUU) y no dejas de canturrear su melodía, que sirve de sintonía oficial del Mundial

En una conversación con Business Insider, el autor reconoce que "quería encontrar una melodía que hiciera sentir al oyente como si estuviera en un partido, como si lo hubieran transportado a un estadio rodeado de decenas de miles de aficionados esperando el comienzo del juego". Por ello buscó una melodía que incluyera "emoción, tensión, pausas y momentos intensos de la batalla", con un objetivo claro, que "la canción "explorase cada aspecto del juego".

Aún recuerda cómo fue el momento de la 'elección', allá por enero de 2024. Fue en "una videollamada por Zoom [...] Me quedé impresionada. Creo que salí a comprar una buena botella de algo para celebrarlo", apunta con cierto humor.

Como buen artista, le asaltaron las dudas sobre su creación durante mucho tiempo. "Me encanta lo que hago, pero siempre hay una voz en mi cabeza que me dice que podría haber sido mejor". Sin embargo, el paso del tiempo y una escucha tras otra terminaron por convencerle de que "esta composición era lo suficientemente buena, porque ahora la escucho cada vez que veo un partido del Mundial".

Lo que nadie —o al menos no tanta gente— sabe es que él mismo fue el responsable de la sintonía oficial del Mundial de Qatar 2022, aunque sin que entonces se conociera su identidad. "A finales de 2020, la FIFA se puso en contacto con nosotros para que compusiéramos la canción oficial del Mundial de Qatar 2022", recuerda.

"Querían que la música estuviera adaptada al contexto local, con el estilo y la instrumentación adecuados para Qatar y la región. Creamos un tema que les gustó y lo usaron para la Copa Mundial de 2022", añade.

Zach Golden admite con emoción que su pieza en 2026 ha generado "muchísimas respuestas de personas conmovidas por la música". "Un padre me contó que su hijo canta la canción todo el tiempo, un hijo me dijo que estaba viendo el Mundial con su padre y que la melodía le trae a la memoria todos los recuerdos que han compartido...".

Es mucho más que la musiquilla que suena antes de cada partido, porque "eso es lo que hace la música; proporciona una conexión emocional. Por eso siempre me ha encantado la música".