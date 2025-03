Una española cuenta lo que pasa con las ventanas en todas las casa de Finlandia: en España sería un horror

La usuaria de TikTok @anna.matea, española que vive en Finlandia, ha contado un detalle importante de las ventanas de las casas de aquel país que sería impensable en países como España.

"Trece años en Finlandia y no consigo acostumbrarme a que las ventanas no se abren para ventilar", explica la usuaria, que señala que "las casas en Finlandia tienen todas un sistema de ventilación mecánico".

"Esto quiere decir que nunca hay aire viciado dentro porque este sistema cambia el aire de dentro y te trae aire de fuera. Aunque estemos a 20 bajo cero fuera de casa y entre aire frío no se nota ese frío porque hay un intercambiador que hace que ese aire no esté frío", explica.

"Hay diferentes niveles de cómo de fuerte lo quieres poner. Por ejemplo, si estás cocinando y quieres que se lleve todos los olores o si te acabas de duchar y has utilizado agua súper caliente, lo pones a tope y eso te quita toda la humedad, todos los olores en un momento", apunta.

La española destaca que "también está la opción de ponerlo al mínimo o de apagarlo": "Es verdad que dentro de las casas no se nota ese olor a aire viciado como de que nos has abierto las ventanas en todo el invierno. La circulación del aire no hace milagros, pero se lleva todos los olores, no hay humedad dentro de las casas y el ambiente es bastante seco".

"Es un sistema que no me desgrada pero yo cada mañana abro mis ventanas. Las ventanas grandes son casi siempre fijas o las que no son fijas tienen una llave y es un coñazo abrirlas todas, pero tenemos la opción de la ventana pequeña que es de ventilación", dice.