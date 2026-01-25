Una taxista cuenta lo que le ha ocurrido cuando Luis Tosar se ha montado en su coche: dice mucho de él y también de ella
No es una conductora cualquiera.
El actor Luis Tosar, ganador de tres Premios Goya y presentador de la próxima edición de esos galardones, que tendrá lugar el 28 de febrero, se ha convertido en protagonista en los últimos días después de que una taxista de A Coruña compartiese la anécdota que ha vivido con él durante un viaje.
La taxista es Ani Voinea, rumana afincada en la ciudad desde hace 25 años, que ha sido precisamente noticia en los medios de comunicación de la localidad porque ha estrenado un Tesla Model Y 2025 al que ha equipado con traductor simultáneo en cuatro idiomas, entre otras funciones.
La Voz de Galicia explicaba en un reciente reportaje que la conductora es popular en A Coruña "por conducir el coche con más luces durante la Navidad".
Bebidas, traductor y sistema de asistencia auditiva
Ese mismo diario explica que, además, del traductor en cuatro idiomas, su coche está adaptado para sordos porque ya en la pandemia instaló "un bucle magnético", "un sistema de asistencia auditiva que convierte señales de audio en un campo magnético, transmitiéndolas directamente a audífonos o implantes cocleares".
Además, Ani señala que el vehículo tiene nevera y ofrece bebidas frías a los usuarios y caramelos a los niños.
"Se ha quedado con una grata sorpresa"
Un servicio, por tanto, premium del que disfrutó Luis Tosar, que se quedó maravillado con todo lo que vio, según ha explicado la taxista en una publicación en Facebook que está siendo comentada de forma masiva.
"Hoy uno de los grandes maestros del cine Español ha elegido viajar con el mejor taxi de A Coruña. Se ha quedado con una grata sorpresa por el servicio que yo ofrezco. Lo importante es que se ha llevado una buena sorpresa", asegura la taxista, que ha subido una foto con Tosar, al que, según se puede ver en la imagen, transportó hasta el aeropuerto de la ciudad.
"Dijo: 'Esto sí que es calidad, no broma. Viajando en un taxi tan preparado, con un servicio premium con un sistema instalado de bucle magnético para las personas con deficiencia auditiva, con un sistema de traductor en tiempo real multi conferencia 4 idiomas a la vez, guía turística de A Coruña Santiago Ferrol y Lugo en 4 idiomas hecha por la taxista, con aceptación de pagar con cualquier tarjeta y moneda extranjera y que te entregué la factura electrónica, con sillas bebe, agua fría, caramelos, y sin pagar más que a los demás taxis. Esto es merecedor de ganar un premio por aportar tanto a la sociedad", afirma Ani que dijo el actor.
"Palabras del gran actor que tanto quiero. Muchísimas gracias Luis. A ver si el día de mañana necesitas un extra cómo mi nombre de empresa pone Any Extra Taxi . Jejeje ...Pero yo sigo trabajando, que hay que dar servicio a la gente que tanto me necesitan y que les estoy agradecida por elegirme", afirma la conductora.