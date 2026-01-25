Alan, joven, le pide una contraseña nueva a su madre cada vez que esta quiere entrar en casa: "Ayer me la pidió para abrir la nevera"

¿Te imaginas no dejar entrar a tu madre a su propia casa? Parece una situación totalmente absurda. Un chico le gastó una broma a su mamá, impendiéndole ingresar a su propio piso hasta que ella adivinase la contraseña correcta.

Alan Salma es el joven en cuestión quien grabó el momento y lo compartió en redes sociales por medio de su cuenta de TikTok, la publicación se viralizó en dicha plataforma, logrando obtener más de dos mil 'me gusta' y superando el millón de reproducciones.

"¿Quién es?", pregunta el hijo a su madre al inicio del video. "A ver quién voy a ser tu madre", responde ella. Al ser preguntada por la contraseña para acceder al inmueble y responder incorrectamente, esta deja una respuesta que va a dar mucho de que hablar: "madre mía, tío, hostia Pu***, encima que es adoptado el chaval, este que no puedo entrar en mi casa", exclama la mujer.

"¿Pero esto que es, ayer me pide la contraseña para abrir la nevera, ahora me pide la contraseña para entrar en mi casa, pedazo de retrasado, me quieres dejar entrar?", concluye la misma.

"Esa es, es retrasado", declara el joven dándole paso a la madre para que se incorpore a su casa.

Los comentarios no se hicieron esperar

"Quiso gastar una broma y se terminó enterando de algo", expresa un internauta, cuyo comentario reúne un poco más de 36 mil 'me gusta'. Otro usuario manifiesta, "quien vacila a quién", haciendo énfasis en la respuesta de la madre ante la broma del joven.

"Desde cuando pago TikTok premium", apunta otro cibernauta exteriorizando la gracia que le ha causado el clip. "Retire baddie", comenta otro haciendo referencia al fuerte carácter de la madre.