Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una señora se monta en un taxi y pide ir a urgencias, al ir a pagar dice que se le ha olvidado el dinero y el taxista comparte el sonado final de la historia
Virales
Virales

Una señora se monta en un taxi y pide ir a urgencias, al ir a pagar dice que se le ha olvidado el dinero y el taxista comparte el sonado final de la historia

"Me pasó algo que te hace pensar", dice el conductor. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
taxista
Un momento de la publicación de @peli.taxi.TIKTOK / @peli.taxi

El mundo está sediento de buenas noticias. Esas pequeñas obras que, como una gota de agua en un inmenso océano, ayudan al menos a recuperar mínimamente la fe en el prójimo. Esta es una de ellas.

La ha protagonizado y compartido Jose, un taxista de Madrid con más de 13 años de experiencia que es popular en TikTok como @peli.taxi, desde donde da a conocer su día a día al volante.

"Recojo a una señora mayor de madrugada y nada más montarse dice: 'Corre, hijo, vámonos a urgencias que me duele muchísimo la tripa'. Bueno, por el camino se retorcía de dolor", empieza contando.

"Ahora usted se va a urgencias"

"Y al llegar al hospital empieza a mirar corriendo el bolso y dice: 'Ay, hijo, que se me ha olvidado el monedero con la tarjeta en casa'. Digo: 'Bueno, usted tranquila'. Dice: 'Ay, hijo, ¿y ahora qué hacemos?'. Digo: 'Bueno, ahora no hacemos nada. Ahora usted se va a urgencias, yo le doy una tarjeta con mi teléfono y luego usted me paga", relata.

La mujer se bajó del coche sin pagar y entró en el hospital. Ahí llegan las dudas sobre cómo terminaría la historia: ¿el taxista no tendrá más noticias jamás de esa clienta o, en cambio, la señora cumpliría y acabaría pagando?

Llegó el Bizum con un bonito mensaje

Esta vez, la bondad triunfó: "La mujer entró a urgencias y como a eso de las cinco o seis horas me llegó un Bizum con cuatro euros de propina. Y luego me puso este mensaje tan chulo: 'Soy la cliente de esta mañana de tu primera carrera. A ti gracias, me trataste tan bien como un hijo". 

"Muchas gracias, para eso estamos", le replicó el taxista, que celebra: "¡Por estas cosas merece la pena confiar en la gente! ¡Hay que confiar un poco en la gente! Aunque algunas veces te la dan doblada". 

Qué dice la ley en estos casos

Irse sin pagar de un taxi puede considerarse delito leve de estafa, según los artículos 248 y 249 del Código Penal, aunque en este caso el asunto tiene un matiz porque se debía a una urgencia médica acreditada (la mujer iba al hospital).

Por lo tanto, si la mujer no hubiese pagado no habría delito, pero eso no significa que el servicio sea gratis. Pero al taxista sólo le habría cabido una reclamación civil, no penal, y complicada si no tenía los datos de la pasajera. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 