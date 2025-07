Va a pasar la ITV, el mecánico mira debajo de los asientos y se lleva la sorpresa de su vida: "No lo había visto nunca"

Un mecánico de una ITV ha compartido su absoluta sorpresa por ver las condiciones en las que una persona ha llevado su coche para pasar las pruebas técnicas.

"Viene a pasar la ITV con el asiento sujeto con bridas y cables. Mirad cómo está sujeto el asiento al anclaje. La verdad es que es asombroso. Esto no lo había visto nunca y es increíble", admite el profesional.

Pero las sorpresas no acabaron ahí: "Luego tenemos aquí este cristal del parabrisas que está sujeto con cinta aislante porque está completamente rajado y yo no sé si es que esperaba que no nos diéramos cuenta, porque es que es alucinante".

"Luego tenemos aquí también el disco este de freno que está completamente rayado porque la pastilla está desgastada y está chocando hierro con hierro. Increíble", prosigue.

No sólo eso, sino que las sorpresas continuaron al mirar bajo el coche: "Aquí tenemos el tubo de escape sujeto con alambres. Increíble".