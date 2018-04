El patinazo de Dulceida al responder a las críticas por su viaje a Sudáfrica

A la influencer Dulceida le está cayendo un chaparrón de críticas por haberse ido a Sudáfrica a hacer turismo y de paso aprovechar para posar con niños de Ciudad del Cabo, una ciudad que se ha declarado sin agua y en donde ella ha subido fotos de su mujer dándose un baño.

La gente critica la falta de sensibilidad con la sequía del país africano y la hipocresía y falsedad que perciben en su publicación sobre el viaje, especialmente porque lo único que menciona que ha hecho es regalar a los pequeños unas gafas de sol.

En un intento de capear el temporal, Dulceida ha contestado a sus críticos con una lista de puntos. Pero... ¿ves el problema que hay?

HATERS:

1. Dejad de ser ignorantes.

2. Por suerte pudimos darles lo que más necesitan, pero no tengo que dar explicaciones de las aportaciones que hago, cosa que criticaríais también.

4. No miréis mi perfil cada dos minutos si tanto me odiáis.

5. Daos una ducha de educación.