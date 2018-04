Michael Brown es un joven de Texas (EEUU) de 17 años y estudiante de último curso de instituto. Es un alumno brillante, con muy buenas notas. El año que viene comenzará la universidad. Por ello, aplicó a 20 campus de Estados Unidos. Entre sus elecciones estaban universidades tan prestigiosas como Harvard, Yale, Princeton y Stanford. Cuando llegó el día de mirar si su solicitud había sido aceptada, vio que había sido admitido en todas las universidades a las que aplicó y con una beca de estudios completa para todas ellas.

El joven se sentó delante de un ordenador rodeado de sus seres queridos para ver la noticia y saber a qué universidad iría el día de mañana. Al ver la increíble nueva de que había sido admitido en todas las que deseaba, Michael no pudo aguantar la emoción y reaccionó de esta exultante manera:

MUST SEE VIDEO! This is what it looks like when a hard working, 3rd Ward student gets accepted to his dream college. BTW... he was accepted to 20! Including 4 #IvyLeagues. Story coming up @ 10 on #KHOU11 #DREAMS #Houston #Harvard #Princeton #Yale #FeelGood pic.twitter.com/Lz5kY3G1CO