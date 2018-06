Al menos 112 migrantes muertos en un naufragio en Túnez

Al menos 112 personas han muerto al naufragar una embarcación precaria con alrededor de 180 migrantes a bordo frente a la costa meridional de Túnez, informó hoy en un comunicado de prensa la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Según la fuente, la guardia costera tunecina logró rescatar a 68 personas durante la operación de salvamento -que aún sigue en marcha, pese a que el suceso tuvo lugar ayer domingo- de las cuáles 48 son ciudadanos tunecinos, 3 de Costa de Marfil, 2 de Marruecos, 1 de Camerún, 1 de Malí y 1 de Libia.

