Libertad provisional para La Manada bajo fianza de 6.000 euros

La Audiencia Provincial de Navarra ha decretado la libertad provisional de los miembros de La Manada, bajo fianza de 6.000 euros. El tribunal que condenó a los cinco jóvenes a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento ha adoptado esta medida con el voto en contra de uno de los tres magistrados.

La decisión del tribunal llega cuando está a punto de cumplirse el plazo máximo de dos años en prisión preventiva para los cinco jóvenes condenados. Cumplido este periodo, la ley contempla la revisión de cara a su posible ampliación hasta cumplir la mitad de la condena, pero el tribunal ha optado por la libertad provisional.

Esto significa que José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, que permanecen en la cárcel de Pamplona, y Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, que se encuentran en la prisión de Alcalá Meco, recobrarán la libertad en las próximas horas.

"Si salen, nosotras ocupamos las calles"

Tras la decisión del tribunal, varias organizaciones feministas han advertido de que se movilizarán para protestar en las calles. "Las calles también son nuestras" es una de las etiquetas que han comenzado a aparecer en redes sociales.

Es la misma que han utilizado las activistas feministas Teresa Lozano y Zua Méndez, conocidas como Towanda Rebels, conocidas también por sus campañas de vídeo en redes sociales "Yo te creo" en defensa de la víctima de La Manada, llaman a todas las mujeres a salir a la calle.

Si #LaManada sale, nosotras ocupamos las calles #LasCallesTambienSonNuestras #YoTeCreo Después de la presentación del libro iremos a las puertas del ministerio de justicia — TowandaRebels (@TowandaRebels) 21 de junio de 2018

Una llamada a la que se unen las integrantes de la Plataforma 8M, que el pasado día de la mujer congregaron a cientos de miles de personas en ciudades de toda España, que, entre otras cosas, mostraron su solidaridad con la víctima de La Manada.

Esta tarde, a las 19.00 horas, se ha convocado una movilización desde la plaza del Ayuntamiento de Pamplona en protesta por la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. La movilización está siendo difundida en redes sociales por concejales del Consistorio pamplonés.

Una semana de tensión

El Palacio de Justicia de Pamplona había acogido esta semana una vista entre los magistrados que han tomado la decisión, y que decidieron la condena, y los abogados de las dos partes, para decidir qué hacer con los cinco condenados.

Durante aproximadamente hora y media, la vista tuvo lugar sin audiencia pública. Al salir, el abogado de la víctima, Miguel Ángel Morán afirmó ante los medios que se había ratificado en la petición de la prórroga de la prisión provisional.

"Eso es lo que queremos y lo que hemos venido a pedir, una prórroga", declaró el abogado, quien ha dicho sentirse "confiado" en que se atenderá su solicitud.

También solicitó la prórroga el abogado que representa al Gobierno de Navarra y el letrado del Ayuntamiento de Pamplona, Víctor Sarasa, quien afirmó que, en la vista, insistió "en el riesgo de fuga, en la gravedad de los hechos considerados probados en la sentencia".

El abogado de cuatro de los cinco miembros de la Manada, Agustín Martínez Becerra, aseguró por su parte que sólo contemplaba la posibilidad de puesta en libertad y, si no es así, recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Martínez habló sobre una posible fianza para la puesta en libertad que, según el voto particular del juez de la Sección Segunda del pasado 14 de julio, debería rondar los 6.000 euros.

Sobre los condenados, tres de los cuales han asistido a la vista y los otros dos la han seguido por videoconferencia desde la cárcel en Madrid, ha aseverado que han estado "tensos" y "pendientes de una decisión que sin duda les puede cambiar la vida".

En ese sentido, apuntó que, de prorrogarse la prisión provisional, se trataría de "una pena anticipada que no cabe en el derecho español" y por ello, si se decide que sigan en prisión, presentará un recurso ante el Constitucional.

Tras mostrarse convencido de que los miembros de la Manada regresarán a Sevilla, pero "por sus propios medios y no con protección policial", el abogado entendió que, de los argumentos para la prisión provisional, "no queda ninguno", ya que en su opinión no hay riesgo de fuga, una vez conocida la condena a nueve años de prisión, de los que ya han cumplido dos.

Además, ha consideró que el riesgo de reiteración delictiva es "algo absolutamente injustificable, ni tan siquiera en su planteamiento". "No puede aplicarse con carácter tan restrictivo la prisión provisional", subrayó.