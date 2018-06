Mueren unos cien migrantes por el naufragio de su embarcación frente a Libia

Unos cien migrantes habrían perdido la vida frente a las costas de Libia después de que el barco en el que viajaban y con el que supuestamente intentaban alcanzar las costas del sur de Europa haya naufragado, ha informado este viernes la Guardia Costera del país norteafricano.

Según un portavoz de los guardacostas, 14 personas han sido rescatadas con vida tras el naufragio, ocurrido al este de la capital de Libia, Trípoli.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que, en lo que va de año, al menos 972 migrantes y refugiados se han ahogado en el Mediterráneo, con 635 víctimas solo en la ruta hacia Italia. Además, otras 292 personas han perecido intentando alcanzar las costas españolas.

En total, el número de llegadas ronda ya las 45.000, también en este caso con Italia como el primer país de la lista. España figura en segunda posición tras superar a Grecia al registrar unas 15.000 llegadas, según los datos publicados este viernes por la OIM.

Arrivals by sea to EU:



2014: 247.263

2015: 1.070.625

2016: 360.329

2017: 172.362

2018 (until 24/06): 42.845



Total EU population: 500 million.



This is not a migration crisis, rather a humanitarian one: more than 16.000 migrants have died or gone missing at sea since 2014.