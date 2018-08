Un Eurofighter español dispara accidentalmente un misil durante una misión en Estonia

Un avión Eurofighter español que realizaba en Estonia maniobras de adiestramiento con aparatos franceses ha disparado accidentalmente un misil aire-aire, sin que el disparo tuviera consecuencias, ha informado el Ministerio de Defensa.

La cartera que comanda Margarita Robles, que ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incidente, ha precisado que los aviones han podido regresar si novedad a la base aérea de Siauliai (Lituania).

Las aeronaves implicadas en el incidente son dos aviones Eurofighter españoles y otros dos aparatos Mirage 2000 franceses.

El avión Eurofighter español, destacado en Lituania, realizaba esta tarde una misión de adiestramiento junto con los aviones franceses en una zona del suroeste de Estonia, que está autorizada para este tipo de ejercicios. El área se encuentra a unos 80 kilómetros de la frontera rusa.

Por circunstancias que habrá de esclarecer la investigación abierta por Defensa, el caza español disparó un misil aire-aire, pero este no ha alcanzado a ninguna aeronave, detalla un comunicado del Ministerio.

El comunicado precisa que los ejercicios que realizaban los aparatos son los habituales para las aeronaves destacadas en esa zona, en el marco de la operación de Policía Aérea en el Báltico (Lituania), en el que participa el destacamento español Vilkas Bap-47.

Según el diario El País, el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa estonias señaló que el misil -un cohete AMRAAM- "tiene un mecanismo que garantiza su destrucción en el aire, pero no se descarta que haya caído al suelo". De ahí que se esté buscando en este momento el proyectil, "con ayuda de helicópteros", a unos 100 kilómetros al norte de Tartu. De momento no hay resultados, por lo que las autoridades, por precaución, han hecho un llamamiento a la población para que no se acerque si se lo encuentra y llame de inmediato a emergencias.

