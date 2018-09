Verhofstadt: "Veo a Albert Rivera como el próximo presidente de España"

Guy Verhofstadt no tiene pelos en la lengua. Y eso gusta incluso a los que no comparten su ideología. Sus intervenciones en las sedes europeas se escuchan con atención. Suele decir las cosas directas, claras y ensalzando, por norma, esa pasión que siente hacia la Unión Europea. Porque sí, lo primero que hace cuando se le plantea la evidente crisis de identidad que afronta la UE es abanderar una férrea defensa del club comunitario. "Sólo puede aportar beneficios a sus 500 millones de ciudadanos. Y no sólo por el mercado único, por la libertad de movimiento, el comercio y la moneda común", explica a El HuffPost. "Europa es una comunidad de valores, valores de respeto, de tolerancia, de cooperación. Todos nos necesitamos y la UE es la solución a los problemas individuales que cada Estado miembro pueda tener".

Esa es la UE en la que el líder liberal cree, aunque tampoco oculta su preocupación sobre los complicados meses que se avecinan de aquí a las elecciones de mayo de 2019. "Nos planteamos esta cita con mucho entusiasmo, pero también como un gran reto. En una Europa con Viktor Orbán (Hungría) y Matteo Salvini (Italia), el año que viene habrá una lucha entre populistas y nacionalistas por un lado, y una alternativa pro-europea por el otro, y es ahí donde está el grupo ALDE [El Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, en el que está el partido de Verhofstadt]".

ALDE Verhofstadt durante una de las sesiones en el Parlamento Europeo.

"Somos conscientes del aumento de los populismos y de democracias no liberales que están intentando romper tanto la UE como sus valores fundamentales, imponiendo inestabilidad y miedo a sus ciudadanos. El miedo a la inmigración, el miedo a lo desconocido, el miedo a la crisis de la que nos estamos recuperando lenta, pero exitosamente... La UE tiene reglas que los Estados miembros tienen que seguir, no hay otra opción. Existe un compromiso y quien no lo respete, tendrá que afrontar las consecuencias", sentencia.

El eurodiputado liberal pone especial interés en la necesidad de que los ciudadanos sean conscientes de los riesgos que implica el populismo: "Lo están o deberían estarlo, ya que lo que hace es limitar los derechos y libertades. La UE trata de abrir fronteras, no de cerrarlas entre países. De lo que se trata es de ayudar cuando hay catástrofes naturales, de mejorar las condiciones de trabajo, se trata de la salud y la seguridad. También de algo tan básico como poder beber agua potable del grifo. Todo esto es una realidad en nuestro día a día gracias a la UE".

Y hablando de populismos... ¿A quién teme más Verhofstadt? ¿A Vladimir Putin o a Donald Trump? "Ambos líderes me preocupan. Putin ha estado intentando constantemente enfrentar a los países y a las personas de la UE unos contra otros. Trump está haciendo lo mismo. Su rechazo a los acuerdos internacionales, sus leyes extremas contra la inmigración y su ignorancia sobre el cambio climático son realmente lo opuesto a lo que la UE representa y defiende. En Europa es hora de darnos cuenta de que estamos solos. Tenemos que actuar juntos y comenzar a trabajar más estrechamente entre nosotros, especialmente en materia de defensa".

Verhofstadt coincide, por lo tanto, con el deseo del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de reforzar el papel internacional de la UE. Durante el que ha sido su último discurso sobre el Estado de la Unión, Juncker ha asegurado que intentará que la UE se blinda frente a injerencias extranjeras y la inmigración irregular: "El mundo necesita hoy una Europa fuerte y unida. Una Europa que trabaje por la paz".

Más y más Europa

Es justo por lo que aboga Verhofstadt: más y más Europa para afrontar temas tan relevantes como la crisis migratoria. "Tenemos que seguir luchando juntos, unidos contra el populismo, mejorando la vigilancia de las fronteras y la gestión de los migrantes que llegan a nuestras costas desde el mar". En este sentido defiende una mayor implicación de los Estados miembros y más presupuesto: "Europa necesita superar la crisis migratoria, fronteras de pleno derecho y una guarda costera, un mejor sistema de asilo y la reforma del reglamento de Dublín, que todavía está bloqueado en el Consejo. Son los jefes de Estado y los líderes los que están bloqueando el progreso".

Lo que no ha querido desvelar Verhofstadt durante esta entrevista, al menos abiertamente, son sus intenciones. ¿Repetirá como candidato?: "Quiero colaborar con la campaña paneuropea para las elecciones. Para demostrar que somos la única alternativa a los populistas y nacionalistas que quieren destruir Europa desde dentro".

Pero hasta que llegue la cita con las urnas en la UE, hay otro tema "caliente" que ocupa los pensamientos del también ex primer ministro belga: el Brexit. Hace ya dos años Verhofstadt se unió al excomisario europeo Michel Barnier, nombrado negociador por la Comisión Europea, para concretar las condiciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Los últimos meses han puesto de manifiesto hasta qué punto está costando llegar a un buen acuerdo de divorcio, pero Verhofstadt no pierde la esperanza: "Tenemos que seguir trabajando duro para llegar a un acuerdo que sea aceptable tanto para los británicos como para nosotros. Mi tarea es la de garantizar que protejamos la integridad, los valores y las reglas europeas. Estoy seguro de que seremos capaces de encontrar un acuerdo".

Lo que piensa de Rivera

EFE Imagen de archivo de Verhofstadt (izq) y Rivera (der).

Quizá por su papel en estas negociaciones o quizá por sus vínculos con Ciudadanos -comparten grupo en el Parlamento Europeo, el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE)- Verhofstadt sigue muy de cerca la política española. De ahí que asegure no querer que Gibraltar "sufra los mismos problemas fronterizos a los que se enfrenta ahora Irlanda del Norte". En cualquier caso, se posiciona igual que el resto de la Eurocámara al asegurar que las cuestiones de Gibraltar "deben tratarse mediante un acuerdo bilateral entre España y Reino Unido exclusivamente".

Preguntado por Albert Rivera y el futuro del actual presidente de España, Pedro Sánchez, se "moja" más. "El Gobierno de Sánchez es sólo un periodo de transición. Están tratando de exprimir al máximo la salida de Rajoy, pero tienen que presentar una estrategia clara y convincente si quieren resistir hasta el final de mandato. La Ley de Presupuestos será clave para ver cuáles son sus planes para el próximo año y, si se aprueban [los presupuestos], creo que nuestros colegas españoles harán todo lo posible por que reflejen las necesidades de los españoles".

Su fe en Rivera va mucho más lejos: "Le veo totalmente como el próximo presidente español. Es joven pero sabio, ambicioso e inteligente y lleva nuestros valores con pasión y determinación. Ciudadanos acogerá nuestro Congreso anual en Madrid el próximo noviembre y esperamos que pronto reciba a nuestros miembros como presidente de España".