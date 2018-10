El Parlament reprueba al rey y propone abolir la monarquía

El Parlament ha aprobado este jueves una resolución de los comuns que rechaza y condena "el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán", ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

La iniciativa, que ha salido adelante con los votos de los comuns, JxCat y ERC --69 votos--, la abstención de la CUP -4- y el rechazo de PP, PSC y Cs --57--, también reivindica los valores republicanos y apuesta por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

El Parlament reprueba el Rey dos días después de rechazar una resolución de JxCat que perseguía lo mismo: entonces no prosperó porque los comuns no dieron su apoyo alegando que aquella iniciativa, aparte de reprobar el monarca, reivindicaba la vía unilateral a la independencia que no comparten.

La diputada de los comuns Yolanda López ha defendido que este jueves sí han votado a favor de reprobar el monarca porque su propuesta de resolución era "honesta, sin trampas ni artimañas" a diferencia de la que presentó el martes JxCat.

Así, ha afeado al grupo independentista que su propuesta de resolución del martes para reprobar el Rey incluyera también una defensa de "la vía unilateral", algo que los comuns rechazan porque son partidarios de un referéndum pactado.

Los comuns y los partidos independentistas son críticos con el discurso que hizo el Rey el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum, ya que consideran que fue un aval a la actuación de la Policía y la Guardia Civil en los colegios electorales.

Contra el 155

La misma resolución de los comuns ha hecho que el Parlament haya condenado "los actos represivos contra la ciudadanía y las amenazas de ilegalización" contra partidos catalanes, en alusión a las voces del PP y Cs que recientemente han planteado ilegalizar a la CUP.

El texto de reprobación de este jueves se ha aprobado en el debate monográfico sobre convivencia que se ha celebrado a instancias de Cs y, tras certificarse que la iniciativa recibía la luz verde de la Cámara, los grupos que han votado a favor han protagonizado un largo aplauso.

La respuesta del presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que el Ejecutivo adoptará "todas las medidas legales a su alcance" en defensa de la legalidad tras la resolución aprobada en el Parlamento catalán que reivindica los valores republicanos y apuesta por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

"Es inadmisible la resolución votada esta tarde en el Parlament de Cataluña que pretende rechazar y condenar al jefe del Estado", ha subrayado el presidente del Gobierno en un mensaje en su cuenta personal de Twitter, en que advierte que adoptará "las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado".

La iniciativa también rechaza y condena "el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán", ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

Ante esta resolución, el Ejecutivo central ha recalcado que la posición constitucional del jefe del Estado "debería quedar siempre al margen de su utilización en el debate partidista" y ha anunciado que adoptará "las medidas legales a su alcance para impedir siempre aquellas actuaciones que socaven la posición constitucional de todas cada una de las instituciones del Estado" en defensa de la legalidad y de la Constitución.

El Gobierno considera "políticamente inaceptable" esta resolución, que ha salido adelante con los votos de los comuns, JxCat y ERC --69 votos--, la abstención de la CUP --4-- y el rechazo de PP, PSC y Cs --57--.

Además, subraya que la misma "es producto de la deriva de los grupos independentistas que, inexplicablemente, han contado con el apoyo de otro grupo parlamentario, en su irresponsabilidad de utilizar las instituciones catalanas para alentar el conflicto y no para servir a los intereses generales de todos los catalanes".

"La extravagancia jurídica de este intento de condena y rechazo de S.M el Rey Felipe VI, que carece de todo fundamento legal y constitucional, no resta gravedad a la actuación protagonizada esta tarde por los citados grupos", argumenta el Ministerio de Presidencia en un comunicado.

"Son sus socios, señor Sánchez"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la resolución aprobada en el Parlament.

"Esa resolución es de Iglesias, Torra y ERC, sus socios, sr Sánchez. Han humillado al pueblo español y al Jefe de Estado. Lleva meses mirando hacia otro lado ante la desobediencia, el acoso y la violencia separatista en lugar de aplicar la Constitución", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter.

A la crítica también se ha sumado la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, que ha asegurado que "no todo vale para mantener el sillón en la Moncloa". "No se puede gobernar España con quienes quieren romperla. Elecciones ya", ha espetado.