Encuentran los restos de Khashoggi, según Sky News

Los restos mortales del periodista Jamal Khashoggi han sido encontrados en Estambul, según informa Sky News. El cuerpo habría sido "descuartizado" y el rostro "desfigurado", según este medio, que cita a una "fuente". El cadáver ha sido hallado en el jardín del cónsul saudí, Mohamed Otaibi, que regresó a Riad hace unos días, cuando el escándalo se agravó.

El cuerpo del periodista ha aparecido el mismo día en el que presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha comunicado que el "salvaje asesinato" de Khashoggi en el consulado de su país en Estambul fue "planificado". Erdogan también ha explicado que las autoridades saudíes habían apartado de su cargo a Otaibi, como resultado de una conversación que el mandatario turco mantuvo con el rey saudí.

"En nuestra primera conversación telefónica, el 14 de octubre, le expliqué al rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, el caso y las informaciones de las que disponíamos", ha dicho Erdogan durante un discurso en el Parlamento. "Hablamos de formar un grupo de trabajo conjunto con una delegación enviada para investigar el caso y consensuamos este asunto. Tras las instrucciones dadas por el rey, equipos de nuestra dirección de policía y de la Fiscalía entraron al edificio del consulado y allí hicieron varias investigaciones", detalló el presidente turco.

Antes, el cónsul general no había colaborado con la primera delegación policial que llegó

"Antes, el cónsul general no había colaborado con la primera delegación (policial) que llegó; yo dije cosas como que el cónsul no era eficiente, no era competente, se lo dije al rey. Y como resultado de esta conversación, el cónsul fue destituido. El cónsul volvió de Estambul a su país", ha aseverado Erdogan.

Algunos medios se habían hecho eco de esta posible destitución poco después del retorno del cónsul a Riad, el 16 de octubre, un día antes de que equipos turcos registraran su residencia en Estambul.

Por otro lado, el mandatario turco ha señalado que la investigación de las autoridades turcas continúa y ha pedido que los 18 ciudadanos detenidos en Arabia Saudí en relación con el asesinato sean juzgados en Turquía. "Hago una llamamiento al rey Salman para que estas personas sean juzgadas en Estambul", ha afirmado Erdogan.

"El asesinato pudo haber ocurrido en el consulado, oficialmente territorio saudí, pero está en nuestro país. No puede ser ocultado por la inmunidad diplomática", ha declarado.

Jamal Khasshoggi fue un periodista saudí que dirigió la cadena de noticias Al Arab y el medio progresista Al Watan en Arabia Saudí, desde donde cubrió acontecimientos como el auge de Osama Bin Laden. En septiembre de 2017, decidió exiliarse a Estados Unidos y escribía en el diario The Washington Post, desde la que se mostraba crítico con la política del rey Salman y el príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Su última tribuna, publicada 16 días después de su desaparición, pedía precisamente la libertad de expresión en el mundo árabe.