El diario alemán Der Spiegel ha publicado un documento en el que el futbolista de la Juventus Cristiano Ronaldo habría confesado supuestamente a sus abogados que la mujer que lo ha acusado de violación, Kathryn Mayorga, "le dijo que no varias veces" mientras se producía su encuentro sexual en un hotel de las Las Vegas, en el año 2009. Hasta ahora, el exdelantero del Real Madrid había insistido en que se trató de una relación consentida por ambos.

Semanas más tarde de que se supiera que la denunciante ha vuelto a abrir la causa contra él, Der Spiegel publica este documento, que está siendo un enorme impacto en la prensa internacional.

La joven estadounidense acusó al jugador portugués de haberla violado hace nueve años, pocos días antes de llegar al Real Madrid, en una fiesta en Las Vegas. Según la versión de Mayorga, durante los meses posteriores a la presunta agresión sexual, los abogados de Cristiano negociaron con ella el pago de 325.000 euros por su silencio. Ahora, la mujer cuenta con un nuevo abogado y ha reabierto el caso argumentando que el presunto suceso le destrozó la vida. Ronaldo lo ha negado todo nuevamente y ha contratado también a nuevos letrados para defenderse.

El diario alemán, que se está haciendo eco de todas las filtraciones obtenidas por Football Leaks, explica que los abogados del delantero -repartidos en un despacho de Los Ángeles y otro en Londres más Osório Castro, hombre de confianza para temas legales-, están trabajando a marchas forzadas para que la estrella salga indemne del proceso.

Durante varias semanas, en ese mismo verano de 2009 en el que de dio supuestamente la agresión, ya prepararon un cuestionario largo, de 41 páginas, para "el cliente", tal y como se ve en sus comunicaciones vía correo electrónico. Querían tener un testimonio claro por parte de Cristiano de lo que había pasado, según su versión. Testimonio oral, eso sí, porque los letrados le insisten en que no deje nada por escrito. Los abogados, luego, pasarían todo negro sobre blanco.

El primer documento con respuestas de Cristiano, fruto de ese interrogatorio, con partes en inglés y otras en portugués, data de septiembre de 2009, informa el diario. Pero luego hubo un segundo documento, tres meses más tarde, en diciembre, plenamente en inglés y con respuestas modificadas. Ahora, Der Spiegel saca a la luz la comparación de esas respuestas, previas y posteriores.

Este es parte del contenido develado por el diario:

1). ¿Qué hablaron sobre sexo usted y la señora C?

Septiembre: "Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, porque nos acabábamos de conocer. "Mejor que no, es la primera vez". Aun así, me agarró el pene".

Diciembre: "Ella me agarró el pene".

2). Describa con detalles lo que sucedió desde el primer contacto físico y describa la secuencia de actos relacionados con dicho contacto, involucrando a cualquier otra persona, incluyendo posturas, abrazos, caricias, besos y lugares en que tuvieron lugar.

Septiembre: "La penetré de lado. Se puso a disposición. Estaba acostada de lado, en la cama, y la penetré por detrás. No cambiamos de postura en unos cinco o siete minutos. Ella dijo que no quería hacerlo, pero se puso a disposición. Fue duro y rápido, tal vez tuvo algunos moratones cuando la agarré".

Diciembre: "Estaba acostada en la cama. Fui por detrás. No cambiamos de posición y duró unos cinco o siete minutos. Fue duro. No usamos preservativo, ni lo mencionamos. No se quejó, ni gritó ni pidió ayuda o algo por el estilo. Eyaculé sobre ella y sobre las mantas. No había lubricante y usé un poco de saliva, pero no puedo decir si ella tuvo un orgasmo".

.@SPIEGEL_English has copies of the key questionnaire in which Cristiano Ronaldo seemingly admits to rape, but which was later amended (presumably by lawyers): https://t.co/rlWe7QpNugpic.twitter.com/r4LR0oiTw9 — Henry Bushnell (@HenryBushnell) 30 de noviembre de 2018

3. ¿La señora C alzó la voz o gritó?

Septiembre: "Ella dijo que no y se detuvo varias veces".

Diciembre: "No".

4. ¿La señora C dijo algo después de las relaciones sexuales?

Septiembre: "Tú, imbécil, me has obligado. No soy como los demás, dije, lo siento".

Diciembre: "No".

Acuerdo

Der Spiegel sostiene que este documento tiene numerosas coincidencias con el testimonio aportado por la joven denunciante, y repudiado en público por el futbolista, que parece tener una feliz vida en Italia junto a Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos. "Todo lo que se ha publicado es falso, sólo quieren promocionarse gracias a mi nombre. Espero tranquilo el resultado de la investigación, ya que nada me pesa en la conciencia", afirmó tiempo atrás.

El diario, en su amplia información, detalla incluso el debate que se generó entre los abogados del portugués para decidir la mejor defensa y, finalmente, viendo que sus opciones de ganar un juicio no llegaban más que al 50%, optaron por la negociación con la mujer. Al final, se le pagaron 325.000 euros a cambio de silencio.

Pero eso fue antes de que se reabriera el caso. Ahora, la policía de la ciudad norteamericana se encuentra investigando de nuevo y Cristiano está a la espera de saber si es reclamado por la justicia de EEUU para declarar.