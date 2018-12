Gaspar Llamazares: "Hay muchos sitios donde IU quiere ir por su cuenta"

Gaspar Llamazares ha dado un portazo en plena Navidad. El excoordinador de Izquierda Unida ha abandonado este lunes todos sus cargos en la dirección de la federación de izquierdas tras denunciar una "campaña de linchamiento" por parte de la dirección y criticar la confluencia con Podemos. El líder de la formación, Alberto Garzón, ha cargado duramente contra él.

Llamazares formaba parte hasta ahora de la Coordinadora Federal —máximo órgano ejecutivo—, del Consejo Político Federal de IU —máximo órgano de gobierno entre Asambleas— y de la Comisión Ejecutiva Federal —órgano de dirección—. Sí mantendrá su puesto como diputado y portavoz de la formación de izquierdas en la Junta General del Principado de Asturias (el parlamento asturiano).

El también portavoz de Izquierda Abierta ha atendido por teléfono a las preguntas de El HuffPost.

Pregunta: ¿A qué atribuye la campaña de linchamiento que ha denunciado?

Respuesta: Está todo bastante cocinado. El linchamiento tiene que ver con la amenaza que supone para la dirección federal de Izquierda Unida la posibilidad de una estrategia alternativa en Asturias, en la que se demuestre que hay vida más allá de Podemos.

Eso lo ha demostrado estos años Izquierda Unida en Asturias, que tiene grupo parlamentario propio y que gobierna más población municipal que el PP. Tienen que acabar con esa experiencia y para ello han visto la oportunidad en el linchamiento personal de Gaspar Llamazares.

No hay ningún elemento nuevo que me explique esa ofensiva. Si acaso que ellos han visto con preocupación que su estrategia de confluencia ha flaqueado en las elecciones generales y andaluzas. Frente a esa estrategia, cada vez hay un mayor número de votantes y miembros de IU que se pronuncian.

P: ¿Cree que le van a expulsar del partido?

La dirección ha demostrado que, por la vía de los hechos y al margen de los estatutos, son capaces de hacer cualquier cosa.

Si son capaces de linchar mediante filtraciones a Willy Meyer, Cayo Lara y más recientemente a las eurodiputadas con el tema del maltrato y finalmente lo que han hecho es excluirlas de las listas... No me extrañaría que fuera el mismo método, el mismo procedimiento inquisitorial, el que están adoptando conmigo.

P: ¿Quién cree que ha realizado esas filtraciones de audios o esas campañas?

R: Ellos son expertos en esas campañas. Más que cultura política fuera, tienen una cultura política de la conspiración interna. Ya lo han hecho con otros dirigentes de IU. En vez de contribuir a una dirección equilibrada de IU, con distintas generaciones y sensibilidades, se han encargado de laminar cualquier sensibilidad diferente. Lo han hecho por todos los métodos, sin ningún tipo de barrera moral. Con filtraciones, con insidias o con descalificaciones. En este caso también con injurias.

Eso es lo que han hecho en los últimos tiempos y yo me he negado a participar con mi dimisión de los órganos federales de Izquierda Unida. Ya no me gustaba estar en ellos porque no me gustaba el clima que había, de monólogos excluyentes. Todo estaba precocinado y había muy poca voluntad de escuchar. Ahora los órganos se han convertido en tribunales sumarísimos. No tengo ningún interés por estar.

P: Garzón le ha acusado de que lleva dos años sin participar en estos órganos...

R: Por eso, yo no participo en órganos donde lo que se hacen son monólogos y se lincha al personal. Yo en ese modelo de partido no participo. Ellos se han criado en ese modelo conspiratorio, donde vale todo. Yo no tengo esa cultura política y, por tanto, dejé de asistir a los órganos de dirección. Ahora, cuando esos órganos ya no solo me ignoran, sino que me excluyen y me linchan, pues no quiero estar ahí de ninguna manera por mi propia salud mental.

P: También se ha cuestionado su permanencia como diputado en Asturias...

R: Es que estoy en Asturias, soy militante de Izquierda Unida de Asturias. Soy dirigente de sus órganos y portavoz parlamentario y nadie me ha criticado, ni me ha dicho lo contrario. Si IU de Asturias en un determinado momento me quitara la confianza, pues yo lo valoraría, actuaría en consecuencia.

En estos momentos, IU de Asturias está identificado con la línea política que nosotros seguimos. Quien no está identificado es Alberto Garzón, que ha tenido que admitirla a regañadientes no por nuestro mérito, sino porque Pablo Iglesias ha cambiado de línea política. Del sorpasso ha pasado al compromiso presupuestario.

Nosotros llevamos años con los compromisos políticos y presupuestarios, con la oposición beligerante de Garzón. Ahora resulta que Pablo hace lo contrario y como hay que seguir a Pablo donde vaya, pues se apoya su estrategia. IU de Asturias tiene una línea política propia de oposición e influencia en los gobiernos en minoría y en cogobiernos.

P: ¿Se va a presentar a las primarias para liderar la candidatura de IU en las elecciones autonómicas en Asturias?

R: Yo estoy disponible. Mi idea es que sea una candidatura exclusivamente de IU, como decidió la militancia por el 80% de los votos. Sin mezclas con Podemos. Y, por otra parte, que sea una candidatura donde estén las diferentes sensibilidades de IU en Asturias, no incluida la sensibilidad que quiere participar en la candidatura de Podemos.

P: ¿Habría gente de IU de Asturias que iría en otra candidatura?

R: Hay gente de IU de Asturias que ya ha anunciado que presenta su candidatura, frente a la que podamos hacer la dirección. No porque quieran presentar una lista de IU diferente en las elecciones, sino porque quieren ir empotrados en la candidatura de Podemos.

P: Eso es lo que está ocurriendo a nivel estatal...

R: No en todos los lugares. La incomodidad de Alberto es porque hay muchos sitios, cada vez más, donde IU quiere ir por su cuenta y valorar cuál es el apoyo de izquierda. Y no en una mezcla de izquierda, indignación, gestos y cesarismo que hemos visto en los últimos tiempos en Podemos.

P: En relación con el audio filtrado, ¿descarta que Actúa se presente a las elecciones europeas?

R: Yo no mando en Actúa. Yo me responsabilizo de IU en Asturias. Cuando he estado en Actúa, lo que ha ofrecido tanto a Podemos como a IU ha sido un diálogo para movilizar al electorado. Actúa se ha posicionado como una fuerza cooperativa. Por eso había gente que no estaba de acuerdo y ha filtrado esas grabaciones. La idea de Actúa es cooperar a las candidaturas de IU y Podemos en las europeas. Lo que le ha servido que le respondan con una actitud de rechazo.