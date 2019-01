Abascal sólo sabe responder al "¡Viva España!"

Esta es la historia de un líder político que aspira a presidir España pero que no sabe, no contesta. "De eso no tengo mucho conocimiento", "no he pensado más de cinco segundos en ese tema", "no he reflexionado hasta ahora"... Las respuestas de Santiago Abascal, líder de Vox, a las preguntas de los asistentes a un encuentro en el Club Siglo XXI demuestran que habrá hecho un programa político, pero hay muchas cosas que se le han escapado, realidades sobre las que no ha ahondado demasiado (siendo generosos).

¿Manipulación embrionaria? No. ¿Inspecciones de Hacienda? No. ¿Los impuestos en Francia? No ¿Las leyes de edificación? No. ¿Medidas para atraer a empresas del Reino Unido ante el Brexit? No. Eso sí: cuando se le interpela con un "¡Viva España!", la cosa cambia. "Eso hay que contestarlo siempre", dice.

